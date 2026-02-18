La carta abierta a la opinión pública, fechada el 18 de febrero de 2026, está firmada por los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas Santamaría.

En el documento, ellos expresan su profunda preocupación por el anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero.

Los firmantes, desde su experiencia técnica y no partidista, sostienen que este mecanismo no es adecuado para fomentar el crédito ni atender la emergencia.

Argumentan que las inversiones forzosas encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan afectando especialmente a quienes más necesitan financiación.

Señalan que la experiencia internacional demuestra efectos negativos y que la mayoría de países que aplicaron estos esquemas los desmontaron posteriormente.

Incluso advierten que, en el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas. Además, subrayan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos, por lo que una decisión de esta magnitud requiere un debate técnico riguroso.

Finalmente, proponen alternativas como garantías del Gobierno, subsidios focalizados y líneas de redescuento, que consideran más eficaces y menos costosas para canalizar recursos sin encarecer el crédito.

