Este martes 17 de febrero se conoció el ganador de ‘El Desafío’. Se trata de Anthony Zambrano, quien dio a conocer el destino que dará al dinero obtenido tras imponerse en el ‘reality’ de Caracol Televisión.

Zambrano sorprendió al anunciar que entregará una parte importante a personas cercanas que lo apoyaron durante su proceso en la competencia. Una de ellas es Myrian, a quien le cedió la mitad del botín.

“Es una mujer que se la luchó, que lloró, peleó conmigo, estuvo en las buenas, en las malas, en las dificultades. Estuvo en los momentos críticos, que me quería retirar, que tenía esto, lo otro, siempre me diste el motivo (…) Lo prometido es deuda”, indicó.

Además, el deportista, en una entrevista con Caracol, manifestó que cumplirá una promesa de darle un porcentaje a ‘Leo’ y Rosa, a quienes considera su familia.

¿Qué hará Zambrano con el premio de ‘El Desafío’?

Por otra parte, uno de sus principales objetivos consiste en ayudar a su familia, especialmente a su madre, a quien considera un pilar fundamental en su vida. También mencionó que desea invertir recursos en proyectos personales que le permitan estabilidad económica a largo plazo y hasta dedicará dinero a pagar deudas.

Según contó, la experiencia dentro del programa no solo representó un reto físico, sino también emocional, por lo que considera que el premio simboliza el esfuerzo acumulado durante años de disciplina deportiva. En ese sentido, señaló que compartir parte del dinero responde a un acto de gratitud hacia quienes estuvieron presentes antes y después del programa.

El triunfo de Zambrano en la competencia transmitida por Caracol Televisión despertó reacciones entre seguidores del formato, quienes destacaron su desempeño y constancia a lo largo de las pruebas.

¿Cuánto dinero se llevo Zambrano al ganar el Desafío?

El participante se quedó con parte del premio mayor del ‘El desafío Siglo XXI ‘, que ascendía a 1.200 millones de pesos colombianos. Sin embargo, la competencia comenzó con ventaja para su rival, conocido como ‘Rata’, quien aseguró inicialmente 600 millones de pesos tras el primer triunfo.

Por lo tanto, el resultado se definió en el tramo final. Zambrano, acompañado por su dupla Miryan, mantuvo el enfoque durante la segunda fase y logró llegar primero al punto de meta, lo que le permitió quedarse con los otros 600 millones de pesos y levantar la copa que simboliza la victoria absoluta del programa.

Además del dinero, el campeón y su compañera obtuvieron un viaje a México para asistir a uno de los partidos de la selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026 Copa Mundial de la FIFA 2026, premio adicional que también formó parte de la final del concurso.

