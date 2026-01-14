Detrás de situaciones falsas que se hacen virales, un momento casi que increíble fue parte del ‘Desafío’ con dos hombres que dejaron en evidencia su humor en plena convivencia.

Así fue como Anthony Zambrano y ‘Leo’ aprovecharon su presencia en la Suite Ditu, que no hace parte del espacio con el resto de los participantes, para llevar a cabo una escena más que inesperada.

Ambos concursantes decidieron disfrazarse con faldas y hasta una especie de peluca para ponerse a bailar frente a las cámaras, momento más que sorpresivo que fue expuesto en video en redes sociales.

La publicación se sumó a lo gracioso de la situación y hasta sirvió para dejar un comentario en tono de broma sobre las incidencias del formato de convivencia y competencias físicas.

“Escena eliminada de ‘Donde están las rubias'”, bromeó el usuario que compartió el video con la inesperada dinámica entre ambos competidores, en un momento que se vive por fuera de la emisión habitual de Caracol Televisión.

La película en referencia es ‘¿Y dónde están las rubias?’, una comedia estadounidense estrenada en 2004, conocida por su humor exagerado y situaciones absurdas. Su título original en inglés es ‘White Chicks’ y fue dirigida por Keenen Ivory Wayans.

La historia sigue a Kevin y Marcus Copeland, dos agentes del FBI interpretados por Shawn y Marlon Wayans, que luego de fallar en una misión deciden disfrazarse de dos jóvenes rubias y millonarias.

La película se caracteriza por su humor físico, bromas irreverentes y escenas icónicas, como los desfiles de moda, las peleas sociales y los momentos musicales que se volvieron virales con el tiempo.

Cabe remarcar que el encuentro entre Zambrano y Leo, comparado con la película en cuestión, dejó en evidencia el particular estilo jocoso y sólida amistad de ambos participantes en el ‘Desafío’.

¿Qué pasó en el ‘Desafío’ en capítulos de regreso en 2026?

Gamma ha ganado ambas pruebas contra Neos y ha enviado los chalecos para ‘Rata’ y Valentina y, luego, para ‘Potro’ y Deisy, quienes ahora están en riesgo de eliminación en el ‘Desafío’ en 2026.

Esta nueva etapa con solo dos equipos plantea un reto adicional por la distribución diferente de los concursantes, lo que implicó la separación de Anthony Zambrano y Leo en el mismo bando.

A pesar de eso, Gamma se ganó el derecho a la ‘Suite Ditu’ en el ‘Desafío’, derecho que le permitió al medallista olímpico compartir con su excompañero en un espacio de conversación privado y de lujo.

Es importante remarcar que esta fase del concurso de competencias físicas de Caracol Televisión es parte de la semifinal, por lo que se acerca el remate de la presente temporada luego de varias semanas.

¿En qué consiste la Suite Ditu del Desafío de Caracol?

La Suite Ditu del ‘Desafío’, producido por Caracol Televisión, consiste en un espacio de lujo y confort diseñado como el premio máximo de bienestar para los participantes que resultan ganadores en las pruebas de sentencia y servicios.

Este beneficio exclusivo representa un contraste absoluto frente a las condiciones extremas de la competencia, ofreciendo a los desafiantes la oportunidad de recuperar energías en un entorno privado.

El lugar está equipado con camas amplias, aire acondicionado, tina de hidromasajes y una zona de alimentación privilegiada donde los concursantes pueden disfrutar de banquetes completos, licores y música, alejados de las carencias del resto de los equipos.

El propósito de la Suite Ditu va más allá del simple descanso, ya que funciona como un punto estratégico para la convivencia y la alianza entre participantes de diferentes escuadras.

Los ganadores del beneficio tienen la facultad de invitar a un integrante de otro equipo, lo que genera un espacio ideal para negociar estrategias, limar asperezas o fortalecer vínculos afectivos sin la presión de las cámaras principales.

Este beneficio es patrocinado por la marca Ditu, integrada orgánicamente en la narrativa del ‘reality’ para resaltar valores de hospitalidad y comodidad extrema en medio de la naturaleza de la Ciudad de las Cajas.

