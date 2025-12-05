El capítulo del ‘Desafío Siglo XXI‘ emitido el 4 de diciembre de 2025 dejó a los televidentes con la boca abierta, no solo por las tensiones propias de la competencia, sino por un momento inesperadamente romántico que se vivió dentro de la casa Alpha.

(Vea también: ¿Nuevo caso inédito en Caracol? Andrea Serna prendió alarma en ‘Desafío’: “No podrá continuar”)

Allí, Rata y Deisy, dos de los participantes que desde las primeras etapas habían mostrado una evidente conexión emocional, decidieron dar un paso más y formalizar su relación frente a todos.

Ambos jóvenes se habían acercado desde los primeros episodios, cuando compartieron la Suite ditu y protagonizaron varias demostraciones de cariño, entre besos y coqueteos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre los equipos.

Sin embargo, la relación tomó una pausa obligada tras la salida temporal de Deisy del programa, lo que significó un distanciamiento que muchos creyeron definitivo.

Todo cambió cuando la deportista regresó a la competencia. El reencuentro con Rata reavivó de inmediato la complicidad que ya habían construido, y los momentos juntos volvieron a ser parte de su día a día en Alpha. La chispa, aparentemente, seguía intacta.

La situación se puso aún más interesante después de la prueba del Box Blanco, en la que Rata y su dupla, Valentina, lograron la victoria. Como premio, ambos obtuvieron la posibilidad de revisar sus redes sociales, un beneficio muy codiciado por todos.

Para repartir la ventaja, el equipo Alpha decidió hacer un sorteo, y la suerte cayó del lado de Rata. Sin pensarlo dos veces, él cedió su turno a Deisy, demostrando una vez más la admiración que siente por ella.

Mientras revisaba las publicaciones destacadas de la deportista, Rata quedó sorprendido al ver un video de la pasarela que la llevó a convertirse en ‘La Mejor Cola del Valle del Cauca’ en octubre de 2022, un título que reforzó su prestigio como referente de disciplina y estética dentro del fitness.

Ese detalle desató comentarios y risas entre los compañeros, pero también abrió la puerta para que la presentadora, ‘Mafe’ Aristizábal, profundizara en lo que Rata realmente sentía.

Cuando ‘Mafe’ le preguntó qué era lo que más le gustaba de Deisy, él respondió sin dudar: “Su resiliencia, su pelo y su cuerpo, porque lo ha trabajado mucho”. Las declaraciones despertaron emoción entre todos los presentes, quienes celebraron la sinceridad del participante.

La dinámica se tornó aún más personal cuando ‘Mafe’ les preguntó a ambos por su vida sentimental. Deisy aseguró que solo había tenido dos relaciones formales, pues se considera una persona tranquila. Rata, por su parte, confesó haber tenido una única novia en el colegio, destacando que nunca había establecido un vínculo amoroso realmente serio.

Fue entonces cuando Potro, uno de los compañeros, intervino y animó a Rata a “formalizar lo que ya era evidente”. ‘Mafe’ reforzó la idea con humor: “¿Por qué no hacemos algo ya? Pídale el cuadre de una vez”.

En medio de risas, nervios y aplausos, Rata tomó valor y miró a la modelo para decirle: “Señorita Deisy, ¿quieres ser mi compañera de vida?”.

Ella, con evidente sorpresa pero también con ternura, aceptó. La casa estalló en emoción y la escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Más tarde, en el equipo Neos, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos participantes se refirieron al tema como “un lío emocional”, mientras que otros bromearon con los premios acumulados por Rata y si eso podía influir en la relación. Zambrano lanzó una frase que desató carcajadas: “A mí me encanta Rata, 132 millones de razones para amarlo”. Y Rosa, entre risas, respondió: “Seguimos conociéndonos, incluso 85 años después”.

Así, entre emoción, bromas y complicidad, Rata y Deisy sellaron una de las historias románticas más comentadas de la temporada.

