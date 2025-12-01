Así como se han desmentido falsas informaciones en farándula, una pregunta ronda en el ‘Desafío’ por las especulaciones de que hay una mujer en embarazo dentro del formato de la televisión colombiana.

La señalada sobre el tema es ‘Isa’ (cuyo nombre completo es Isabel Carvajal), tema que ha llevado a que las redes sociales la inunden con esa duda, lo que desembocó en una inesperada publicación.

“¿Eres la embarazada del ‘Desafío’?”, fue una de las dudas en sus redes sociales, por lo que desde la cuenta de la participante en Instagram surgió la respuesta a su nombre: “La pregunta se repitió como 20.000 veces”.

Esta no es la primera vez que se habla de un embarazo en el ‘Desafío’ durante la presente temporada, pues antes fue Katiuska sobre quien recayó la duda que el propio canal aprovechó en sus anuncios.

Incluso, sobre el caso actual hay un factor adicional que ha llevado a las especulaciones adicionales y es que Andrea Serna, en el avance del capítulo, se refirió a la llegada de un “nuevo integrante”. Cabe remarcar que es muy probable que el supuesto embarazo de ‘Isa’ solo sea parte de la tensión que se alimenta habitualmente y que no haya ninguna embarazada.

Lo cierto es que en la eventualidad de que se confirmara un estado de gestación, se concreta de inmediato la eliminación de la pareja entre Leo e ‘Isa’ debido a que bajo esa condición ella no puede competir y, en esta fase, sale la pareja de la competencia (no solo una persona).

Esta fue la publicación desde la cuenta personal de ‘Isa’:

A pesar de todo, por ahora no quedan más que las simples ideas e interés por parte de los seguidores del formato, a la espera del momento en cuestión para saber qué pasa.

¿Quién es Isabel Carvajal, del ‘Desafío’?

Isabel Carvajal, más conocida como ‘Isa’ en el contexto del ‘Desafío’, es una de las participantes más comentadas de la edición reciente del ‘reality’ de supervivencia de Caracol Televisión. Nacida en Bello (Antioquia) tiene 27 años.

Antes de llegar al programa, Isa trabajaba como modelo webcam, actividad que ejerció durante cinco años tras quedarse sin empleo como ‘bartender’ con el cierre de bares por la pandemia.

Ella misma declaró que, desde el inicio, se había fijado una meta temporal clara: dedicar unos años al modelaje webcam, y ese ciclo habría terminado.

Su motivación para entrar al ‘Desafío’ estuvo marcada por sus ganas de cambiar de vida y por su hija, quien también ha sido descrita como su motor. ‘Isa’ combina su faceta de madre con una gran disciplina física: entrena boxeo, baile y gimnasio, lo que le permitió enfrentar las pruebas del ‘reality’ con determinación y resistencia.

Durante su paso por el programa, ‘Isa’ compartió con el público aspectos sensibles de su vida: además de hablar de su hija, reveló que había perdido un bebé antes de entrar al ‘Desafío’, un episodio que atravesó con dolor, pero que también se convirtió en parte de su fuerza emocional para seguir adelante.

Aunque finalmente en la primera parte fue eliminada, en una de las pruebas de ‘Desafío a Muerte’ su paso por el programa le dejó un cambio profundo: anunció que abandonaría definitivamente el modelaje webcam, afirmando que desea reinventarse profesionalmente usando la exposición mediática, orientándose hacia emprendimientos personales y creación de contenido más “limpio” en redes sociales.

Lo cierto es que en la fase de semifinalistas volvió como refuerzo para Leo, ahora con el equipo Gamma y en una etapa que ahora la tiene en el centro de las miradas por los rumores de embarazo.

Isabel Carvajal representa un perfil de transformación: alguien que, ante dificultades económicas y personales, decidió aprovechar oportunidades, enfrentar retos físicos y emocionales, y buscar renacer con nuevos proyectos tras su participación en un programa de alto visibilidad.

