El secuestro de Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala, un joven cantante colombiano y su mánager Nicolás Pantoja, sigue siendo un misterio. Los hechos que tuvieron lugar el martes 18 de noviembre, marcan un incremento de la violencia en la región del Cauca, donde fueron retenidos por hombres en camionetas, al parecer, de las disidencias de las Farc.

La vía Panamericana, en la zona rural del municipio de Cajibío, fue el escenario de la dramática escena cuando Miguel y Pantoja, que se dirigían al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira para tomar un vuelo a otra ciudad, fueron abordados por dos vehículos que les bloquearon el camino.

Según el conductor de la camioneta, un grupo de hombres armados los rodeó, separó a las víctimas y los obligó a subir a uno de sus vehículos dejándolo a él abandonado en el lugar del ataque. “Fue aterrador. Los individuos eran numerosos e intimidantes. No tuvimos opción más que ceder”, relató el conductor a las autoridades, según recogió El Tiempo.

Usando equipos especializados en investigación e inteligencia, están estudiando rutas, accesos, movimientos de grupos ilegales y cualquier indicio que permita dar con el paradero de Miguel y su mánager. Las primeras conjeturas apuntan a que los secuestradores viajaron hacia el norte del departamento, lugar conocido por ser una zona de operaciones de las estructuras armadas con control territorial, como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidencias de las Farc, de acuerdo con El Tiempo.

Al respecto, en las últimas horas surgió una información de una supuesta liberación del mánager Nicolás Pantoja, quien había sido rescatado presuntamente por el Gaula de la Policía; sin embargo, Valentina Ayala, una de las hermanas de Miguel Ayala, desmintió dicha noticia que replicaron varios medios locales y aseguró que ambos siguen secuestrados.

“Noticia falsa”, dijo Ayala, mostrando una foto que indicaba que supuestamente Pantoja había sido rescatado y estaba libre.

A pesar de su corta carrera, Miguel había ganado reconocimiento por su participación en el concurso de televisión ‘Yo me llamo’ del 2023, en el que llegó, caracterizando a su padre. A los 23 años, Miguel había estado impulsando su carrera como cantante de música popular, presentándose en varias localidades de Cauca y con recientes incursiones en fiestas municipales, ferias locales y eventos privados.

