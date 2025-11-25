El reconocido cantante venezolano, José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, se vio envuelto en un altercado a bordo de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Ecuador y Miami (Estados Unidos) este lunes 24 de noviembre. La situación escaló rápidamente tras un presunto desacuerdo con la tripulación en relación al acomodo de su equipaje de mano.

Según los reportes, el conflicto habría surgido por la ubicación de sus pertenencias, llevando a una tensa confrontación que requirió la intervención directa del capitán de la aeronave para intentar restablecer el orden.

Tras la escalada del incidente, el máximo responsable del vuelo tomó la drástica decisión de solicitar a José Luis Rodríguez (quien se recuperó de una dura cirugía) que abandonara la aeronave. Las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación capturaron el momento exacto en que ‘El Puma’ no solo acata la orden, sino que también utiliza su teléfono móvil para documentar la situación, registrando él mismo el desarrollo del altercado y su posterior desembarque.

Finalmente, el intérprete venezolano procedió a retirar su equipaje y, sin mayor resistencia, abandonó el avión, frustrando así su itinerario de viaje.

El incidente ha causado diversas versiones sobre el verdadero origen del conflicto. La revista de entretenimiento Al Rojo Vivo citó al exrepresentante del cantante, quien ofreció una perspectiva distinta, asegurando que el problema no fue directamente con la tripulación, sino con otro pasajero que se habría quejado del equipaje de mano de Rodríguez, donde este presuntamente llevaba medicamentos esenciales.

Hasta el momento, la aerolínea American Airlines ha mantenido un estricto silencio sobre el suceso. La compañía no ha emitido ninguna declaración oficial que confirme o desmienta los detalles del altercado, ni ha explicado las razones que llevaron a la expulsión del cantante del vuelo.

¿Qué hacía José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en Ecuador?

La presencia del aclamado cantante venezolano José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, en Ecuador fue parte de su gira mundial ‘Gracias Tour’. Este periplo internacional ha llevado al ícono de la música romántica por diversos escenarios alrededor del mundo, y la nación andina se convirtió en una de sus paradas más esperadas. El artista, conocido por éxitos como ‘Pavo real’ y ‘Agárrense de las manos’, ofreció un despliegue de su talento y carisma, reafirmando su vigencia y la profunda conexión que mantiene con su público ecuatoriano a pesar de los años.

Los admiradores de ‘El Puma’ tuvieron dos oportunidades para disfrutar de su espectáculo en vivo. La primera cita se concretó en la ciudad costera de Guayaquil, donde el cantante se presentó el jueves 20 de noviembre en las instalaciones del Guayaquil Country Club. Posteriormente, el ídolo se trasladó a la capital, Quito, para ofrecer su segundo concierto el domingo 23 de noviembre en el Quórum Paseo San Francisco.

