En una espeluznante cadena de eventos, Miguel Ayala, promesa de la música popular e hijo del reconocido artista Giovanny Ayala, fue secuestrado en el departamento del Cauca, dejando al país en total consternación.

La Policía de Cauca, a través de su comandante, Henry Yesid Bello Cubides, que Ayala fue interceptado cuando se dirigía desde Popayán, luego de su presentación musical, hacia el aeropuerto de Palmira en el Valle del Cauca. “Identificamos los dos vehículos y la motocicleta utilizados en la interceptación”, aseguró Bello Cubides, indicando que ya están en marcha las investigaciones para localizar el paradero del joven artista.

Los perpetradores del secuestro han sido identificados como la disidencia Jaime Martínez de las Farc, un frente armado ilegal que opera en esa zona del norte del Cauca,” de acuerdo con lo indicado por la Policía Metropolitana de Cali. Esta institución informó que Ayala y sus acompañantes fueron interceptados en una zona rural cercana al corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, según El Tiempo.

Miguel Ayala, quien obtuvo notoriedad tras su participación en el programa de talento nacional ‘Yo Me Llamo’ donde imitó a su padre Giovanny Ayala, se ha convertido en el objeto de preocupación nacional tras su secuestro. Hasta ahora, la disidencia Jaime Martínez no ha emitido ningún pronunciamiento oficial acerca del incidente, y tampoco se conoce ninguna demanda de rescate.

El caso ha sacudido al país, no solo por tratarse de una figura pública, sino porque pone de relieve los desafíos en materia de seguridad en zonas azotadas por la presencia de grupos armados ilegales donde acuden artistas.. Según fuentes oficiales, la policía está haciendo un gran despliegue operativo en la zona con el objetivo de localizar y liberar a Ayala, y estabilizar la situación de seguridad en la zona.

