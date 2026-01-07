La relación entre Ómar Murillo, más conocido como ‘Bola 8’, y Koral Costa, también llamada en redes sociales como ‘Koral La Diva’, ha sido durante años una de las más visibles y comentadas del mundo del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, en las últimas horas, la creadora de contenido confirmó lo que muchos seguidores venían preguntándose: sí hay una separación, aunque dejó claro que no se trata de una ruptura marcada por el conflicto o la falta de amor.

La confirmación se dio en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que Koral hizo con sus seguidores, un espacio donde suele hablar de su vida personal con franqueza. Allí, uno de los usuarios fue directo y le preguntó si se había separado de Ómar Murillo. La respuesta no tardó en llegar y fue tan clara como reflexiva.

“Sí [nos separamos], pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor, dejan que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que quieren lograr. Tú no tienes el derecho de retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño, tú no quieres que nadie lo retenga”, expresó Koral.

Acá, lo dicho por Koral Costa:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koral la diva (@koralladiva)

La ‘influencer’ y empresaria complementó su respuesta con una frase que muchos de sus seguidores interpretaron como una muestra de madurez emocional frente al fin de la relación.

“El amor también es eso, también es permitir que los demás logren lo que quieren lograr”, añadió, dejando entrever que la decisión habría sido tomada desde el respeto mutuo y no desde el resentimiento.

¿Cuánto duró Ómar Murillo con Koral Costa?

La pareja estuvo junta por más de 17 años, un tiempo considerable que los convirtió en una de las parejas más estables y reconocidas del medio artístico colombiano.

Durante ese periodo, compartieron múltiples momentos de su vida en redes sociales, entrevistas y eventos públicos, mostrando una relación cercana, cómplice y, en muchos casos, admirada por sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koral la diva (@koralladiva)

Precisamente por esa larga trayectoria juntos, la noticia de la separación ha causado sorpresa.

Hasta el momento, Ómar Murillo no ha hecho un pronunciamiento público sobre la separación, por lo que la única versión conocida es la que compartió Koral a través de sus redes sociales.

Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre cuándo se tomó la decisión ni si se trata de una separación definitiva, aspectos que la pareja ha optado por manejar con discreción.

No obstante, todo parece indicar que la separación pudo haberse visto motivada por los proyectos profesionales de Ómar Murillo, quien ha dejado ver en sus redes sociales que comenzará una nueva vida en Madrid, España.

