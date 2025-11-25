En medio de los rumores que circularon recientemente en redes sociales, Claudia López salió a desmentir cualquier versión sobre una supuesta separación de su esposa, la senadora Angélica Lozano. En entrevista con Caracol Radio, López fue contundente y aseguró que no entiende de dónde surgió esa información, que ha generado todo tipo de comentarios en plataformas digitales.

La exmandataria reveló que ha recibido decenas de mensajes preguntándole por el tema, pero descartó tajantemente que exista alguna crisis en su relación. “No te imaginas la cantidad de chats que me llegan preguntándome esa bobada. Yo no sé de dónde salió”, afirmó durante la conversación, dejando claro que se trata de un rumor sin fundamento.

López también aprovechó para reiterar el buen momento personal que vive junto a Lozano, con quien ha compartido más de una década y media de vida. “No estoy separada, no me quiero separar, lo mejor que estoy en la vida es bien casada”, dijo al aire, subrayando que su relación sigue sólida y estable. Incluso confesó que, tras casi 15 años juntas, se siente “más enamorada que nunca”.

¿Cuándo se casaron Claudia López y Angélica Lozano?

Claudia López y Angélica Lozano sellaron su unión el 16 de diciembre de 2019, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el restaurante Céntrico, ubicado en el piso 41 del centro comercial San Martín, en Bogotá. Aunque inicialmente se especuló que el matrimonio civil tendría lugar en la Notaría 69, finalmente se decidió trasladar la diligencia al lugar de la recepción.

La encargada de oficializar el matrimonio fue la notaria María Inés Pantoja, quien se desplazó hasta el restaurante para llevar a cabo la ceremonia hacia las 10 de la noche. López y Lozano mantienen una relación desde 2007, año en el que se conocieron y comenzaron a construir una vida en común.

