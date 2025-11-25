Los años de cárcel que pagará el hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, serán 28 años y cuatro meses, por los delitos de homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares y concierto para delinquir agravado, debido a los delitos asociados al bloque paramilitar Los 12 Apóstoles.

Sigue a PULZO en Discover

La condena en contra de Santiago Uribe Vélez se dio a conocer en la mañana de este martes 25 de noviembre, después que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la decisión del Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia, que lo absolvió por su presunta participación en la conformación de ese grupo paramilitar que operó en los años 90.

Esta entidad confirmó que la condena de segunda instancia se da por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad. De esta forma, se negó la suspensión de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria. Es decir, una vez en firme esta decisión se proferirá orden de captura para el cumplimiento de la sentencia.

No obstante, esta condena podrá ser objeto de apelación por parte de la defensa de Santiago Uribe, motivo por el cual el caso pasará al recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Antioquia le impuso a Santiago Uribe Vélez la multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (9.252’750.000 de pesos), la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término de 20 años y la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cincuenta y cuatro meses.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.