El quinceañero de Isabella Valdiri sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, gracias a una celebración que comenzó con una puesta en escena digna de una alfombra roja internacional.

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Lejos de los vestidos tradicionales de quinceañera, Isabella deslumbró con una pieza de alta costura que fusionaba la suavidad de los tonos pastel con el resplandor de la pedrería artesanal. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, pues lo mejor de la noche llegó sobre cuatro ruedas, un mini cooper.

(Vea también: Cuánto vale el carro que le regaló Andrea Valdiri a su hija por sus 15 años: salió un ojo de la cara)

Sin embargo, entre tanto brillo y lujo, algo no pasó desapercibido para los internautas: la ausencia del padre de Isabella. Mientras las redes se llenaban de elogios y comentarios sobre la fiesta, muchos se preguntaron por qué el padre de la quinceañera no aparecía en ninguna de las fotos del evento. En una reciente entrevista, Andrea Valdiri rompió el silencio y explicó la situación.

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¿Qué pasó con el papá de Isabella Valdiri?

La ‘influenciadora’ reveló que, en sus primeros años, la vida no fue fácil. Aseguró que, antes de que todo lo bueno llegara a su vida, tuvo que enfrentar muchas dificultades.

“Para empezar, no tenía cómo pagar la universidad”, comentó. Fue su madre quien, al ver la situación, le sugirió que se involucrara en algo que le pudiera ofrecer una beca.

Así fue como Andrea, a la edad de 18 años, decidió acercarse al equipo de fútbol local como arquera, y allí le otorgaron una beca completa, aunque con la condición de pagar 50 mil pesos por los documentos necesarios.

Pero, a pesar de estos logros, la vida dio un giro inesperado. A los 18 años, Andrea quedó embarazada de Isabella, un evento que cambiaría el rumbo de su vida.

En cuanto a la relación con el padre de la niña, Andrea fue clara: “El papá de Isabella no se hizo responsable de nada. Dejé mis estudios, porque un bebé necesita tiempo y dedicación. Y aunque fue una decisión difícil, lo hice sola, como madre soltera”, explicó en una entrevista al Canal RCN.

Varios medios de comunicación han especulado sobre el destino del padre de Isabella, sugiriendo incluso que habría fallecido. Sin embargo, Andrea no ha confirmado ninguna de estas versiones, y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades, Andrea Valdiri nunca dejó de luchar por su hija. Para poder sostener a su familia, la barranquillera no dudó en montar un pequeño puesto de perros calientes en una esquina de la ciudad. A diario, se levantaba a las 4 de la mañana para asegurarse de que no faltara sustento en su hogar, todo mientras se dedicaba de lleno a su hija y su futuro.

Hoy, al mirar hacia atrás, Andrea Valdiri no solo celebra el éxito y los lujos que ha alcanzado, sino también la fortaleza con la que, desde el principio, decidió afrontar la vida y sacar adelante a su hija con sacrificio y amor. El quinceañero de Isabella es, sin duda, un reflejo de todo lo que han logrado juntas.

¿Qué le regalaron a Isabella Valdirir?

Antes de que se alzaran las copas para el primer brindis, Andrea Valdiri, la madre de la joven, dejó a todos los presentes sin aliento al entregarle las llaves de un Mini Cooper cero kilómetros, un lujoso automóvil valorado en más de 160 millones de pesos.

Este regalo de alto nivel se sumaba al exclusivo reloj Cartier que Isabella ya lucía en su muñeca, dejando claro que en esta familia los logros se celebran con lujo y distinción.

Además, los invitados, en un gesto igualmente generoso, regalaron sobres con la cantidad de 5 millones de pesos, completando una velada que, sin duda, se marcó como una de las más deslumbrantes de este tipo.

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