El Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujonoguera” fue testigo de uno de los momentos más memorables en la historia reciente de la música colombiana. Silvestre Dangond cerró su gira “El Último Baile” con dos presentaciones que agotaron boletería en tiempo récord durante el marco de la 59.ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Bajo el título de ¡El Baile No Termina!, el artista guajiro entregó un espectáculo que combinó nostalgia, homenajes y la potencia característica de su “silvestrismo”.

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Uno de los puntos más altos de las noches del 30 de abril y 1 de mayo fue el tributo al Binomio de Oro de América, agrupación homenajeada en esta versión del festival. Dangond calificó a la mítica banda como una escuela y referencia obligada en su carrera. Además, el escenario recibió la visita inesperada del legendario Jorge Barón, quien fue exaltado por el cantante como una pieza clave para que los artistas vallenatos llegaran a toda la audiencia del país a través de su programa.

La carga emocional alcanzó su máximo nivel cuando Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella compartieron el centro de la tarima por última vez en Valledupar. El acordeonero sucreño aprovechó el escenario donde se forjó su unión para despedirse del Parque de la Leyenda Vallenata, cerrando así un capítulo que marcó a toda una generación de fanáticos que creció con su sonido.

La gira, que ha recorrido más de 15 estadios y ha reunido a medio millón de personas, llega con el respaldo de un Latin Grammy por el álbum que da nombre al tour. Valledupar fue la antesala perfecta para lo que el artista ha denominado el movimiento vallenato más exitoso de la era contemporánea.

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Aunque el sentimiento en Valledupar fue de despedida, la historia tendrá su punto final el próximo 15 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Silvestre Dangond aterrizará en la capital colombiana con un espectáculo diseñado para superar las cuatro horas de duración, recorriendo más de 20 años de éxitos junto a Juancho de la Espriella. El artista aseguró que este concierto en Bogotá será el cierre oficial y un homenaje a todos los departamentos de Colombia.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.