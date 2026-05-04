Karol G volvió a sacudir las redes con un anuncio que tiene a sus fans hablando sin parar: regalará boletas para su gira mundial ‘Viajando por el Mundo Tropitour’. La dinámica aplicará en todos los países del tour y promete mover aún más la fiebre por sus conciertos.

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La decisión llega en medio del éxito masivo del tour, que ya supera los 60 conciertos confirmados y ha vendido más de 2 millones de entradas. El arranque está previsto para el 24 de julio en Chicago y pasará por varios países de América y Europa.

La gira ha sido tan demandada que se ampliaron fechas en distintas ciudades, pasando de 39 a más de 60 shows. En Colombia, el fenómeno fue inmediato: se agregaron nuevas fechas en Bogotá y las tres funciones en El Campín ya están agotadas.

En medio de ese panorama, la artista decidió lanzar una dinámica para sus seguidores, que consiste en participar a través de redes sociales. La idea es agradecer el apoyo que ha recibido el proyecto desde su anuncio.

A través de sus plataformas, Karol G reaccionó al éxito del tour y dejó frases que reflejan la magnitud del momento, como: “No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares”.

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Los fans deben ingresar a la publicación oficial, etiquetar a cuatro personas y mencionar la ciudad y el país del concierto al que quieren asistir. Por cada fecha se entregarán cinco boletas, lo que suma más de 300 entradas en total.

La publicación ya supera los millones de interacciones en redes sociales, con miles de comentarios de fans intentando participar, lo que confirma el impacto del ‘Tropitour’ como uno de los eventos musicales más esperados del año.

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