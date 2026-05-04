Peter Manjarrés acabó vinculado en un señalamiento al Gobierno Petro, en medio de un ambiente que está marcado por las tensiones propias de un panorama electoral, de cara a los próximos comicios presidenciales del 31 de mayo.

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Lo cierto es que el cantante de vallenato salió al paso desde el principio después de que se replicó una fotografía suya en un evento en el que estaba Juliana Guerrero como una de las asistentes.

La mujer en cuestión es una funcionaria, de quien se dice es allegada a Gustavo Petro, que ha estado en el ojo del huracán por diversas controversias. La más polémica, sobre sus títulos en la Fundación Universitaria San José.

El periodista Alejandro Villanueva le preguntó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al artista si los “recursos públicos de la salud han financiado sus presentaciones”, al tiempo que compartió la mencionada imagen en la que aparece también la mencionada funcionaria. Esta es la publicación en cuestión:

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Señor @PeterManjarres ¿Podría explicar si los recursos públicos de la salud han financiado sus presentaciones? Los fondos destinados a pacientes terminales están siendo desviados, y existe la preocupación de que parte de ese dinero haya terminado pagando un concierto suyo. pic.twitter.com/0kzqY1xWNU — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) May 2, 2026

Lo cierto es que eso también llevó a que el comunicador Jacobo Solano asegurara que Manjarrés le dijo que le cantó a Juliana Guerrero durante ese evento.

“El cantante Peter Manjarrés me aclara que la canción que le cantó a Juliana Guerrero no fue ‘Voy con todo’, sino ‘Monedita Oro’. ‘No soy monedita de oro para caerle bien a la humanidad’, dice un fragmento de esa gran canción de Aurelio Nuñez. Menos mal que Peter no se molesto esta vez, a veces bota el chupo”, escribió el reportero.

Ese fue el principio de un fuerte cruce entre ambos, en donde el artista le aclaró Solano que malinterpretó ese mensaje, con lo que tomó distancia de la controversial funcionaria.

“Ombe, chula, lee bien. Nunca escribí que le cante a ella, escribí que le cante todas las mesas. Yo no me escondo, chula. No tengo rabo de paja. Trabajo honradamente. No soy político. Vivo de mi profesión como cantante. Bastante que trasnocho y pago buen impuesto. Así, chula, que conmigo si te van a dar las 12 papa. No te tengo miedo”, le replicó.

Incluso, más adelante fue más contundente ante Solano: “Yo cuido mucho mi imagen para que me vengas a faltar el respeto cuando a ti te dé la gana. Conmigo vuelvo y te repito te van a dar las 12. Como sigas así voy a recordarte de donde vienes tú. Todo lo que hiciste en Bogotá en los 90 para que la gente sepa. Ahora te la quieres picar de pulcro y mencionándome cuando se te dé la gana Yo si conozco tu pasado. Conmigo no te metas vuelto y te repito no tengo rabo de paja, tú si”.

Finalizado el Festival de la Leyenda Vallenata, en el que Manjarrés participó, surgió una nueva reacción este lunes 4 de mayo desde su cuenta personal de X. Allí, el artista se despachó sin tapujos sobre la polémica en cuestión con Juliana Guerrero.

“He sido una persona que nunca he estado en problemas con la justicia. Cuido mucho mi imagen. Además nunca niego a mis amigos y tampoco a los conocidos. Cada quien es responsable de su actos con la sociedad”, indicó.

Incluso, luego del grave señalamiento contra el manejo de los recursos por parte el Gobierno Petro en el que fue involucrado, el cantante vallenato fue tajante.

“Cuido mucho mi imagen, nunca en mi carrera he tenido un escándalo, nunca he salido borracho en un escenario. La disciplina ha sido la base de mi éxito. Nunca permitiré que me señalen injustamente. Exijo respeto porque siempre he respetado a mi público”, afirmó.

Cabe recordar que Guerrero todavía está bajo la mirada de las autoridades en medio de la investigación por el tema de los títulos con la Fundación Universitaria San José.

Esta fue la publicación de Manjarrés sobre sus amigos:

He sido una persona que nunca he estado en problemas con la justicia. Cuido mucho mi imagen. Además nunca niego a mis amigos y tampoco a los conocidos. Cada quien es responsable de su actos con la sociedad. — petermanjarres (@PeterManjarres) May 4, 2026

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