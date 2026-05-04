En medio de las controversias que han surgido sobre el Gobierno Petro, una le terminó salpicando a una de las grandes figuras del vallenato en Colombia luego de un delicado tema.

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El tema surgió por una fiesta en la que Peter Manjarrés se presentó y en la que estuvo Juliana Guerrero, funcionaria que ha estado bajo el ojo del huracán y que para este caso fue vista en una imagen replicada en redes sociales en la que se ve al artista en su interpretación.

Precisamente, el periodista Alejandro Villanueva sorprendió con un señalamiento sobre el manejo gubernamental del dinero, en el que le pidió explicaciones al cantante de vallenato.

“Señor Peter Manjarrés, ¿Podría explicar si los recursos públicos de la salud han financiado sus presentaciones? Los fondos destinados a pacientes terminales están siendo desviados, y existe la preocupación de que parte de ese dinero haya terminado pagando un concierto suyo”, escribió el comunicador.

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La publicación desde la cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) de Villanueva usó una fotografía, en la que se mostró a Guerrero como parte de la pregunta de un asunto que salpicó al artista.

Señor @PeterManjarres ¿Podría explicar si los recursos públicos de la salud han financiado sus presentaciones? Los fondos destinados a pacientes terminales están siendo desviados, y existe la preocupación de que parte de ese dinero haya terminado pagando un concierto suyo. pic.twitter.com/0kzqY1xWNU — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) May 2, 2026

El mensaje publicado el pasado sábado 2 de mayo llevó, en primera instancia, a una fuerte reacción de discusión que surgió entre Manjarrés y el periodista Jacobo Solano luego de que el segundo aseguró que el cantante le dedicó una de sus interpretaciones a Juliana Guerrero.

El nacido en Valledupar no solo desmintió esa afirmación que supuestamente surgió en una conversación digital entre el mencionado comunicador y el cantante, sino que le contestó con dureza.

“Yo me cuido mucho mi imagen para que me vengas a faltar el respeto cuando a ti te dé la gana. Conmigo vuelvo y te repito te van a dar las 12. Como sigas así voy a recordarte de donde vienes tú. Todo lo si hiciste en Bogotá en los 90. Para que la gente sepa. Ahora te la quieres picar de pulcro y mencionándome cuando se te dé la gana Yo si conozco tu pasado. Conmigo no te metas vuelto y te repito no tengo rabo de paja , tú si”, escribió.

Lo cierto es que Manjarrés sorprendió de nuevo este lunes desde su cuenta personal de X para lanzar una respuesta tajante frente a esta controversia en la que acabó vinculado en medio de un grave señalamiento contra el Gobierno Petro sobre el manejo de los recursos públicos.

“Cuido mucho mi imagen, nunca en mi carrera he tenido un escándalo, nunca he salido borracho en un escenario. La disciplina ha sido la base de mi éxito. Nunca permitiré que me señalen injustamente. Exijo respeto porque siempre he respetado a mi público”, afirmó de frente.

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que una de las protagonistas en mención es Juliana Guerrero, que ha estado en varios hechos que han provocado polémica en el país.

El más reciente de ellos es la presencia de Guerrero en una designación de Petro en la Universidad del Cesar a finales de abril de 2026, lo que se suma a otros hechos controversiales como sus títulos en la Fundación Universitaria San José, situación que es actualmente investigado.

Ahora, un cantante vallenato con más de 26 años de trayectoria musical quedó en la mira debido a un caso que provocó un tira y afloje en redes sociales, con una reacción muy fuerte contra el mencionado Jacobo Solano y frente al tema gubernamental.

Esta fue la respuesta de Manjarrés:

cuido mucho mi imagen , nunca en mi carrera he tenido un escándalo , nunca he salido borracho en un escenario. La disciplina ha sido la base de mi éxito. Nunca permitiré que me señalen injustamente. Exijo respeto . Porq siempre he respetado a mi público. — petermanjarres (@PeterManjarres) May 4, 2026

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