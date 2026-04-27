Juliana Guerrero sigue en el foco de las críticas por seguir con roles muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Este lunes 27 de abril, la exviceministra estuvo en la posesión del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar, a donde va como representante del actual Gobierno.

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De hecho, en la posesión, guerrero fue presentada como la “designada” de Petro en la institución educativa y estuvo sentada en la mesa principal del evento. De hecho, hubo disgusto porque fue llamada “doctora”.

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La crítica a que la llamaran doctora radica precisamente por el caso en el que quedó en el ojo del huracán: cuando le anularon su título de contaduría en la Fundación Universitaria San José. Guerrero fue imputada al ser señalada de falsificar su diploma, ya que se supo que no fue a clases y tampoco presentó la prueba Icfes Saber Pro, requisito esencial para graduarse de la educación superior.

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“Una persona que está imputada por haber falsificado su título de contadora pública, una persona que ha sido señalada de abusar de los recursos del Estado… Definitivamente el arribismo de una camioneta blindada, unos escoltas y un poder temporal hacen que todos se arrodillen. Una vergüenza”, reprochó el representante a la Cámara electo, Daniel Briceño.

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Guerrero sigue en medio de controversias, como la más reciente que demostró que la exfuncionaria anda con un robusto esquema de seguridad que no debería ser asignado para alguien de su cargo y/u ocupaciones.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.