Juliana Guerrero vivió un momento incómodo durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en el municipio de Jagua de Ibirico, donde su intervención fue recibida con abucheos por parte de estudiantes.

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(Vea también: Así respondió Juliana Guerrero a cargo de falsificar título universitario en Fundación San José)

El episodio ocurrió cuando la funcionaria tomó la palabra para exponer la postura del Gobierno Nacional frente a la creación de una nueva sede universitaria. En medio de su intervención, varios asistentes reaccionaron con gritos y rechiflas, evidenciando el descontento frente a su presencia y sus planteamientos.

Según los registros difundidos en redes sociales, Guerrero intentaba explicar que el Ministerio de Educación no puede definir programas académicos ni necesidades de infraestructura sin que exista previamente la sede. Sin embargo, sus argumentos fueron interrumpidos por las manifestaciones del público, lo que marcó un ambiente de tensión evidente durante la sesión.

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Cabe recordar que la funcionaria está en el centro de la controversia reciente por el caso de la Fundación Universitaria San José, institución que se encuentra bajo investigación por la presunta expedición irregular de títulos.

En el caso de Juliana Guerrero, la Fiscalía le imputó cargos por presunta falsedad en documento, al considerar que habría presentado diplomas sin cumplir requisitos como asistir a clases o presentar el examen Saber Pro, además de inconsistencias en el proceso de grado.

¿Qué dijo Juliana Guerrero en la Universidad del Cesar?

Pese a la reacción adversa, la delegada continuó con su intervención y defendió la necesidad de avanzar en el proceso de formalización del proyecto, señalando que primero deben cumplirse requisitos jurídicos antes de que las instancias académicas evalúen la oferta educativa.

“Ni siquiera el curso requiere unos laboratorios si la sede, vuelvo a reiterar, o sea, no existe. Entonces, quiero dejar constancia de la relación; por parte del Gobierno Nacional, se tiene toda la voluntad del mundo. Porque esto es un compromiso, el señor presidente se comprometió públicamente”, dijo Guerrero, lo cual desató los abucheos por parte de un sector de los asistentes, aunque, por otro lado, también se escuchaban aplausos.

#ACTUALIDAD | Juliana Guerrero recibió chiflidos y abucheos durante el Consejo de la Universidad Popular del Cesar, en la Jagua de Ibirico, a donde fue como representante del Gobierno Nacional. Asi quedó registrado en un video que dio a conocer el periodista @JACOBOSOLANOC… pic.twitter.com/9TxzwtyWAW

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 7, 2026

Este episodio se suma a un contexto de controversia creciente alrededor de la participación de Guerrero en la universidad, especialmente tras cuestionamientos por decisiones recientes dentro del Consejo Superior, como la elección del rector, que ha generado críticas por presunta falta de representación estudiantil.

Cabe recordar que la joven fue designada como representante del Gobierno por el presidente Gustavo Petro, y su presencia en espacios académicos causa polémica.

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