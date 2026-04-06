La campaña presidencial en Colombia salió de su letargo con una explosión política de marca mayor. El candidato Abelardo de la Espriella respondió con dureza a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales sugirió la existencia de informes de inteligencia que vincularían al abogado con los dueños de Thomas Greg & Sons en un supuesto pacto por el contrato de los pasaportes. Sigue a PULZO en Discover En entrevista con Blu Radio, De la Espriella no ahorró calificativos para defenderse y atacar la gestión del mandatario. “Petro ha venido inventando cuentos para sembrar bases de un montaje… me quieren eliminar moralmente, físicamente y jurídicamente. Están asustados porque saben que yo soy capaz de presentar pruebas para que metan preso a Petro”, afirmó el penalista cordobés. Abelardo fue enfático en que no conoce a los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) y que no tiene relación alguna con el algoritmo de las elecciones. Según él, el Gobierno está utilizando la Dirección de Inteligencia (DNI) —a la que calificó como una “cueva de bandidos”— para perfilarlo y poner en riesgo su vida.

Carta a la Unión Europea: citando el caso del senador Miguel Uribe, pidió protección y vigilancia sobre lo que considera un atropello a la oposición.

Carta a Marco Rubio: informó al Secretario de Estado de EE. UU. sobre la presunta persecución judicial y física de la que dice ser víctima por parte del Ejecutivo colombiano.

La polémica se encendió aún más cuando sectores de la oposición, liderados por la representante Katherine Miranda y el senador Mauricio Gómez Amín, cuestionaron si los trinos del presidente son una confesión de que el Gobierno está interceptando ilegalmente a los candidatos presidenciales. “¿Esto es una aceptación de que usted está interceptando las comunicaciones de Abelardo?”, cuestionó Miranda.

Por su parte, el equipo jurídico de la campaña “Defensores de la Patria” ya interpuso una denuncia formal contra el presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones.

Fuentes cercanas al Gobierno comentaron a El Tiempo que no está claro si dichos informes de inteligencia realmente existen. Algunos analistas ven en este ataque de Petro un intento por polarizar la contienda y volver a poner a De la Espriella como su principal rival, en un momento en que otras figuras como Paloma Valencia han mostrado un crecimiento significativo en las encuestas, perfilándose como amenazas reales para el Pacto Histórico en una segunda vuelta.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.