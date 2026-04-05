Abelardo de la Espriella volvió a responder con dureza a señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto plan para influir en las elecciones. El cruce se dio en medio de versiones que hablan de presuntas alianzas con empresarios para manipular resultados.

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Petro aseguró en su cuenta de X que el candidato del movimiento Defensores de la Patria habría sostenido conversaciones con los hermanos Bautista, vinculados a la firma Thomas Greg & Sons, con el objetivo de favorecer su aspiración presidencial. El mandatario afirmó que estos acercamientos estarían relacionados con acuerdos sobre contratos y supuestos mecanismos tecnológicos.

El jefe de Estado sostuvo que, con base en “informes hechos desde inteligencia”, dichas conversaciones incluirían “la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia”. Estas declaraciones desataron una inmediata reacción del candidato.

Polémica por supuesto informe de inteligencia salpica a Petro y De la Espriella

En respuesta, De la Espriella rechazó de manera categórica las acusaciones y retó al presidente a presentar pruebas. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, afirmó, dejando claro que no teme a las denuncias.

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El episodio tomó un nuevo giro cuando comenzó a circular en redes sociales un supuesto informe de inteligencia que respaldaría lo dicho por Petro. El documento fue compartido por cuentas afines al mandatario, lo que provocó nuevas críticas del aspirante presidencial.

“El farsante de Gustavo Petro pone a sus bodegas a filtrar este ‘informe de inteligencia’. Ni para hacer montajes sirves Petro, si eso es lo que produce la DNI, no da ni pena”, dijo De la Espriella, al cuestionar la autenticidad del material difundido.

El farsante de Gustavo Petro pone a sus bodegas a filtrar este “informe de inteligencia”. Ni para hacer montajes sirves Petro, si eso es lo que produce la DNI, no da ni pena. Señores @DNI_Colombia amparado en el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional,… pic.twitter.com/e1gBAxxWuS — DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) April 5, 2026

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Además, el candidato pidió explicaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia sobre el origen del documento. “Señores DNI, amparado en el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional, sírvanse informarme si este documento fue producido por ustedes y en caso de ser así, certifiquen a quién o quiénes han entregado copia”, expresó.

Finalmente, De la Espriella lanzó un mensaje directo al presidente y a su entorno político. “Te equivocas conmigo: no solo no conozco a quienes ahí se menciona sino que no me voy a detener ante tus ataques y amenazas para derrotar a tu candidato, el cobarde que se esconde detrás de ti y tu gobierno para no dar la cara, Iván Cepeda”, concluyó.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.