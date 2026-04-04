Un momento cargado de posturas opuestas se vivió en una entrevista entre Abelardo de la Espriella y Eva Rey, cuando abordaron temas de crianza, sexualidad y el papel de los padres frente a sus hijos adolescentes.

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Todo comenzó cuando Rey puso sobre la mesa una conversación que tuvo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre educación sexual y acompañamiento a sus hijos. A partir de ahí, llevó a De la Espriella a hablar de su propia experiencia como padre.

El abogado dejó clara su postura: considera que estos temas deben manejarse con prudencia y, sobre todo, enmarcados en una edad específica.

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“Yo tengo claro que todo eso puede ser después de los 18”, afirmó, insistiendo en que su deber como padre es cuidar a su hija hasta alcanzar la mayoría de edad.

Este es el fragmento de la entrevista:

Abelardo de la Espriella para a Eva Rey

El punto más álgido llegó cuando la periodista intentó llevar la conversación a un terreno más directo, preguntando por experiencias personales y cuestionando la visión del candidato.

La respuesta no se hizo esperar y subió el tono del intercambio, a pesar de conservar la amabilidad que siempre ha estado presente entre ambos.

“Mi hija es una niña de 15 años. No seas tan libertina”, lanzó De la Espriella, marcando distancia frente a lo que considera una postura más abierta sobre la sexualidad en menores.

El comentario dejó ver el contraste entre ambas visiones: mientras Rey insistía en la importancia de hablar abiertamente de estos temas, el abogado defendía una crianza más conservadora.

Incluso, apeló a diferencias culturales: “Nosotros en el Caribe colombiano tenemos costumbres distintas a las de España. Somos un poco más conservadores y nos enorgullecemos de eso”.

Familia, respeto y control: la visión de De la Espriella

Más allá del cruce, De la Espriella aprovechó el espacio para reforzar su discurso sobre la familia como eje central de la sociedad.

Se describió como un padre protector —“un tigre para cuidar a mi familia”— y defendió que un hogar sólido reduce los riesgos a los que están expuestos los jóvenes.

“Si tú tienes un hogar sólido y le hablas bien a tus hijos, hay un riesgo mucho menor”, explicó, al tiempo que criticó los entornos familiares conflictivos.

El candidato cerró su intervención con una idea que conecta con su discurso político: recuperar valores tradicionales.

“Quiero que recuperemos para toda Colombia esos tiempos en donde el respeto, la familia sea lo fundamental”, concluyó.

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