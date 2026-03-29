A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales, los partidos políticos que aún no tienen candidato avanzan en conversaciones internas para definir apoyos, en lo que será una semana clave de reflexión. En este escenario, colectividades como el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde y La U buscan consolidar posturas que les permitan llegar con mayor fuerza a la contienda.

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(Vea también: Valencia y De la Espriella quedarían igualados, según encuesta de El Tiempo; Cepeda sigue arriba)

El Partido Conservador sostuvo una reunión reciente para analizar el panorama tras las elecciones legislativas y medir el respaldo hacia posibles aspirantes. Durante el encuentro se mencionaron nombres como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque ninguno cuenta aún con mayorías dentro de la bancada.

Partidos sin candidato buscan alianzas en semana clave electoral

La colectividad espera aprovechar la Semana Santa para avanzar en diálogos que permitan definir una candidatura única. El presidente del partido, Efraín Cepeda, ha insistido en que no se contempla dejar en libertad a los miembros, pues la intención es mostrar unidad en la decisión final.

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En el caso de Cambio Radical, ya se llevó a cabo un encuentro entre la bancada actual y la electa para analizar resultados y definir el rumbo. Sin embargo, la postura de Abelardo de la Espriella de no aceptar apoyos de partidos tradicionales generó sorpresa entre algunos sectores que buscaban respaldarlo.

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Por su parte, el Partido de la U también sostuvo reuniones para explorar alianzas y definir su posición frente a la primera vuelta. Durante estos espacios, se discutieron las señales enviadas por Paloma Valencia para atraer apoyos, aunque no se adoptaron decisiones definitivas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.