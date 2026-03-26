El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que la senadora María Fernanda Cabal votaría por él en las elecciones, aun cuando ella no ha expresado públicamente ese respaldo.

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(Vea también: Así quedó el tarjetón de primera vuelta: sorpresa entre Cepeda, Paloma Valencia y De la Espriella)

La afirmación surgió en medio de una entrevista con Blu Radio en la que puso nuevamente en discusión el panorama de las elecciones 2026 y los movimientos dentro del Centro Democrático.

Según explicó el aspirante, su postura se basa en afinidades políticas y en la lectura que hace del momento actual de la derecha en Colombia. En ese sentido, planteó que sectores cercanos a Cabal no se sienten representados por otras candidaturas y aseguró que “nadie es dueño de nadie”.

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“María Fernanda Cabal es una patriota (…) No me cabe la menor duda. Yo estoy seguro de que cuando se encuentre allá en el cubículo, en la soledad del voto, le va a poner la raya al tigre. Tan sencillo como eso”, indicó De la Espriella en diálogo con la emisora.

¿Por qué María Fernanda Cabal no apoyaría a Paloma Valencia?

El pronunciamiento también deja ver las tensiones internas dentro del uribismo, luego de que Cabal y José Félix Lafaurie pusieran en duda el proceso que terminó con la elección de Paloma Valencia como candidata del partido de Álvaro Uribe.

Incluso, el 26 de enero de 2026, Lafourie presentó su renuncia a ese partido y Cabal pidió una escisión, la cual no ha sido resuelta. Por esta razón, técnicamente, ella sigue vinculada a esa colectividad para conservar su curul en el Senado, aunque, al parecer, rompería con el compromiso adquirido de acompañar a Valencia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.