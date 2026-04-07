Un nuevo cruce se dio en el escenario político luego de que el abogado Abelardo de la Espriella desmintiera públicamente al periodista Julio Sánchez Cristo por una versión entregada en Caracol Radio.

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(Vea también: “Que me dé la cara, no sea cobarde”: De la Espriella arremete contra Cepeda y lo reta públicamente)

Según lo dicho por Sánchez Cristo en la mañana de este martes, De la Espriella habría sostenido una reunión privada con la senadora Paloma Valencia en el Club El Nogal, durante el Jueves Santo.

Sin embargo, el abogado reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales para negar ese señalamiento, con el audio de Sánchez Cristo incluido:

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No es cierto lo que dice Julio Sánchez Cristo, NO me he reunido y mucho menos, a puerta cerrada, con la Dra Paloma Valencia. Le bastaba a Julio haberme preguntado o ver mis redes sociales: el jueves pasado estuve en Montería, con el Pueblo, con quien tengo mi única alianza.… pic.twitter.com/YJXkud6lWp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 7, 2026

Abelardo de la Espriella responde a Julio Sánchez Cristo

En su pronunciamiento, De la Espriella fue enfático en desmentir la información y aseguró que no ha tenido ningún encuentro con la candidata del Centro Democrático.

“No es cierto lo que dice Julio Sánchez Cristo, no me he reunido y mucho menos, a puerta cerrada, con la doctora Paloma Valencia”, escribió.

Además, cuestionó que el periodista no hubiera verificado la información previamente y sostuvo que su agenda era pública.

El abogado también explicó dónde se encontraba el día en que supuestamente se habría dado el encuentro.

Según indicó, el Jueves Santo estaba en Montería, participando en actividades con ciudadanos, lo que —según su versión— descarta cualquier reunión en Bogotá.

“Le bastaba a Julio haberme preguntado o ver mis redes sociales”, agregó en su mensaje, en el que reiteró que su única alianza es con la ciudadanía.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

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