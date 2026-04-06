Una fuerte tensión política se estaría cocinando dentro del Gobierno nacional alrededor de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Según reveló La Silla Vacía, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido uno de los principales críticos de la estrategia del candidato del Pacto Histórico.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cepeda mantendría polémica estrategia de campaña, y sus contendores se quedarían esperándolo)

De acuerdo con el medio, el funcionario considera que la campaña de Cepeda es cerrada, poco organizada y sin la intensidad que mostró Gustavo Petro durante la contienda de 2022.

Incluso, fuentes citadas por La Silla indican que Benedetti ha sido insistente en señalar que el candidato no ha logrado capitalizar ni la popularidad del presidente ni los resultados obtenidos por su coalición en las elecciones al Congreso.

Lee También

Benedetti advierte que Paloma Valencia podría ganarle a Iván Cepeda

Benedetti lo ha advertido desde hace meses. En febrero dijo en La FM que en una eventual segunda vuelta, Cepeda podría perder frente a la senadora Paloma Valencia. Lo sigue sosteniendo, según La Silla.

La razón, según su lectura, es la capacidad de Valencia para crecer hacia el centro político y sumar apoyos de estructuras tradicionales, algo que considera débil en la campaña del candidato del Pacto.

Esa visión no sería aislada, ya que dentro de la misma campaña oficialista algunos sectores también verían más competitiva a Valencia frente a Cepeda que a otros aspirantes.

(Vea también: “Que me dé la cara, no sea cobarde”: De la Espriella arremete contra Cepeda y lo reta públicamente)

El desacuerdo de fondo, según el medio, estaría en el papel que deben jugar los aliados políticos dentro de la campaña.

Mientras Benedetti insiste en la necesidad de abrir el proyecto y sumar figuras tradicionales —como ocurrió en la campaña de Petro—, el equipo de Cepeda mantendría una estrategia centrada en el respaldo popular directo, confiando en un “fervor” que, aseguran, no reflejan las encuestas ni los medios de comunicación.

Acá, el análisis que hizo La Silla Vacía:

* Pulzo.com se escribe con Z