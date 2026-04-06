Alberto Linero habló en ‘Mañanas Blu’ sobre la decisión del senador Iván Cepeda de no asistir a debates con otros candidatos presidenciales, y planteó cuestionamientos sobre el impacto que esto puede tener en los votantes. Sus declaraciones se dieron en medio del creciente debate político de cara a las elecciones.

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Linero aseguró que, aunque entiende que la ausencia en estos espacios puede responder a una estrategia de campaña, considera fundamental que los ciudadanos conozcan a fondo las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país. “¿Se puede ser presidente sin saber realmente qué está proponiendo? Es decir, ¿se puede votar por alguien sin saber qué está proponiendo?”, expresó.

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El sacerdote insistió en que más allá de las tácticas políticas, el acceso a la información es clave para una decisión informada en las urnas. En ese sentido, advirtió que la falta de claridad en las propuestas puede generar incertidumbre entre los electores y afectar la confianza en el proceso democrático.

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Finalmente, Linero recalcó que conocer los planes de gobierno es esencial para ejercer el derecho al voto de manera consciente. “Se necesita saber cuáles son sus propuestas porque cómo se vota si uno no conoce las propuestas de alguien”, concluyó, dejando sobre la mesa la importancia de los debates como herramienta de contraste entre candidatos.

Por su parte, Néstor Morales aseguró que podría tratarse de una decisión por la forma en la que se dan los debates en Colombia. “Aquí como todo está tan personalizado, tan hostil, que yo supongo que el temor de Iván Cepeda es que un debate termine en la descalificación personal, no es un debate de propuestas”, exclamó.

Cabe resaltar que el candidato tomó la decisión de no asistir a ningún debate, a pocos meses de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Tampoco ha concedido entrevistas en los medios de comunicación, aseguraron en Blu Radio, como sí lo han hecho otros candidatos.

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