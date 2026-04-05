La carrera por la Casa Nariño se calienta y Claudia López no está dispuesta a pedir permiso para entrar en la pelea. A través de un extenso y contundente mensaje en sus redes sociales, la candidata presidencial fijó su postura frente a las alianzas y las figuras que hoy polarizan el país, lanzando dardos directos tanto al Centro Democrático como al Pacto Histórico.

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López fue tajante al referirse a una posible alianza con la senadora Paloma Valencia para una eventual segunda vuelta, dejando claro que, para ella, ambas representan orillas que el país necesita dejar atrás. “Es posible que Paloma no sea más que el mismo pasado de Uribe. Pero si Cepeda es el mismo presente de Petro, tampoco nos espera nada mucho mejor”, sentenció la exalcaldesa de Bogotá.

Con esta frase, López busca posicionarse como una alternativa de centro, distanciándose de lo que ella denomina “el sometimiento” a las figuras tradicionales del poder en Colombia. Según su análisis, el país está atrapado entre una derecha estancada en el uribismo y una izquierda que, en el presente, no ha cumplido con las expectativas de cambio.

En su publicación, Claudia López también aprovechó para recordar su apoyo al actual presidente en las elecciones pasadas, pero aclaró que ese respaldo tuvo un límite ético. “Voté por Petro en segunda vuelta para incluir a la izquierda, pero no para callar frente a abusadores, machistas y corruptos”, afirmó con dureza.

Para la candidata, el actual Gobierno ha fallado en representar el cambio real por el que ella y millones de colombianos votaron, criticando lo que considera una falta de coherencia en la ejecución del poder. “No es hora de callar ni de sometimiento”, agregó, reforzando su narrativa de independencia frente al Ejecutivo actual.

El mensaje de López no fue solo una crítica, sino un lanzamiento de su hoja de ruta bajo el lema de “Una Nueva Historia”. La candidata insistió en que Colombia no debe elegir entre el “pasado” y el “presente” fallido, sino construir un futuro que no dependa de las sombras de los expresidentes o de las crisis actuales del oficialismo.

Con este movimiento, Claudia López le cierra la puerta —por ahora— a coaliciones extremas y se prepara para una contienda donde su principal bandera será la confrontación directa con los líderes de las bancadas más grandes del Congreso. El panorama queda claro: para López, tanto Valencia como Cepeda son espejos de sistemas que, según ella, el electorado ya está agotado de ver.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.