La campaña presidencial sigue sumando choques entre candidatos y uno de los más recientes lo protagonizaron Claudia López y Juan Daniel Oviedo. La exalcaldesa de Bogotá cuestionó con dureza la decisión del exdirector del Dane de convertirse en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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López sostuvo que el hecho de que Oviedo acompañe a Valencia en la contienda presidencial no cambia su identidad ni su historia personal, pero sí implica respaldar una agenda política con la que ella dice estar en desacuerdo.

“No, Juan Daniel, vos sos un gay bacán y por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma y el Centro Democrático no dejas de ser un gay bacán. Pero, querido, ellos no van a cambiar su agenda”, dijo López y advirtió que, desde su perspectiva, el Centro Democrático ha defendido posturas que afectan a la población LGBTIQ+, por lo que considera contradictorio que Oviedo se haya unido a esa campaña.

López también recordó debates recientes en el país relacionados con derechos de las personas diversas. En ese contexto mencionó temas como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la prohibición de las llamadas terapias de reconversión. “Todavía este año estaba proponiendo que nos aplicaran terapias de reconversión como si fuéramos unos enfermos”, afirmó la candidata, al cuestionar algunas posiciones que asocia con sectores políticos cercanos al uribismo.

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¡No Juan Daniel @JDOviedoAr ! Por sumarte a Paloma y el Centro Democrático no dejas de ser un gay bacán. Pero por esa bacaneria el uribismo no va a cambiar su agenda discriminatoria y antiderechos, esa que sí nos ataca y nos divide para hacernos daño. Ellos van a seguir en lo… pic.twitter.com/zdic5BMNPC — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 13, 2026

Oviedo defiende alianza con Paloma Valencia

La discusión se intensificó después de que Paloma Valencia confirmara que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales. El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) explicó que su llegada a esa campaña no implica vincularse formalmente al Centro Democrático, sino aportar a un proyecto político que, en sus palabras, busca tender puentes entre sectores de derecha y de centro.

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Oviedo explicó en una entrevista con Blu Radio que su intención es participar en una coalición amplia. “Yo no vengo a adherirme al Centro Democrático, sino que vengo a conciliar entre la derecha y el centro (…). Tenemos una oportunidad para juntarnos. Esto se trata de formar una coalición”, afirmó el economista al explicar los motivos de su decisión política.

El exdirector del Dane también respondió a las críticas que surgieron luego del anuncio de su candidatura vicepresidencial. Ante preguntas de la prensa, cuestionó que desde sectores de la misma comunidad LGBTIQ+ se ponga en duda su capacidad para aportar en política. “Periodicazo a Claudia López porque no puede ser posible que una persona miembro de la comunidad descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar”, dijo.

Finalmente, recordó que López incluso había respaldado a Oviedo en el pasado. En las elecciones regionales de 2023, cuando él aspiró a la Alcaldía de Bogotá, la hoy candidata presidencial expresó simpatía por su candidatura. Sin embargo, ahora considera que su decisión de acompañar a Paloma Valencia implica un cambio político. “No, Juan Daniel, yo voté por ti a la alcaldía porque eres un gay bacán, porque proponías con toda por Bogotá… Pero vos cambiaste de bando”, concluyó.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.