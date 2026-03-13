Juan Daniel Oviedo estuvo en Blu Radio y habló de diferentes temas importantes para la recta final de la campaña presidencial en la que está actualmente.

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(Vea también: “Me dicen regalada”: le sacaron la piedra a Oviedo por ser fórmula de Paloma Valencia)

Sin embargo, también mostró el buen sentido del humor que le ha permitido conectar con un sector de los colombianos, a tal punto de que en las consultas logró más de un millón de votos.

Una de las frases que más hizo reír a los periodistas de la emisora fue cuando habló de los cargos en los que pondría a diferentes personas, saliendo de un problema en el que lo estaban metiendo.

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“A Peñalosa hay que mandarlo al Ministerio de Minas y Energía después de ese corrientazo tan hijue… (risas)”, recordando lo que sucedió el día en el que el excandidato estuvo de campaña por un barrio de Bogotá.

Y continuó: “Y como todo suma, Abelardo de la Espriella será nuestro embajador en El Salvador”, (risas). Cabe recordar que al candidato en muchos momentos se le ha comparado con Bukele, el presidente de ese país.

Poco a poco esta coalición ha ido ganando adeptos y recientemente se unieron dos nombres más: Daniel Palacios y Felipe Córdoba. Ambos señalaron que unirán fuerzas con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones del 31 de marzo.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.