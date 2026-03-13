El eco de las elecciones de Congreso y consultas del pasado domingo 8 de marzo de 2026 sigue produciendo incendios en las mesas de opinión. Esta mañana, la tensión subió de nivel en Blu Radio durante un análisis sobre los acercamientos de Juan Daniel Oviedo con sectores tradicionales como el Centro Democrático, una movida que le ha valido dardos constantes desde el petrismo.

Sigue a PULZO en Discover

La controversia escaló cuando se discutieron las declaraciones del propio Oviedo, quien intentó marcar distancia de las etiquetas ideológicas. “Yo no vengo a adherir al Centro Democrático, no se trata de lo que yo diga, sino de lo que quiera la gente. Yo no llego a mari… el Centro Democrático”, afirmó el excandidato, señalando que, aunque para esos sectores ha sido difícil dar ciertas conversaciones, él está dispuesto a dialogar con todas las vertientes.

Ante estas palabras, el panelista y locutor de la mesa, quien comparte orientación sexual con Oviedo, mostró una mezcla de sorpresa y hastío por el enfoque que está tomando el debate político tras la jornada del pasado domingo.

“Debo confesarle, Néstor, que me sorprende que el doctor Oviedo haya llevado el tema al hecho de ser homosexual. Yo creo que el debate no debe ser ese… El tema de fondo no es si él es homosexual o no”, sentenció Zuleta, visiblemente incómodo con la “obsesión” mediática sobre la vida privada del político. Según él, aunque la discriminación es una realidad, usarla como eje central de la conversación política tras las elecciones no contribuye a los retos que vienen para el país.

Lee También

El momento más álgido llegó cuando el director de la emisora, Néstor Morales, puso sobre la mesa el argumento que circula en las huestes del Pacto Histórico: “El petrismo le está dando duro a Juan Daniel Oviedo porque a ellos les parece una contradicción que haya un homosexual de derecha”.

La respuesta de Zuleta fue inmediata y fulminante, dejando en silencio a sus compañeros de mesa por un segundo: “Es como si los homosexuales pensáramos con el cu…”, disparó, rechazando la idea de que la orientación sexual deba obligar a una persona a militar en una orilla política específica.

Cinco días después de las elecciones del 8 de marzo, este episodio refleja la polarización que vive el país, cuando la identidad personal parece ser el nuevo campo de batalla electoral. Para Zuleta, reducir la capacidad de análisis político de Oviedo a su sexualidad es, en sí mismo, una forma de prejuicio que el país debería haber superado antes de llegar a las urnas el domingo pasado.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.