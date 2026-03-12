Un video que comenzó a circular en redes sociales terminó confirmando lo que hasta ese momento era una expectativa en la contienda presidencial. Según se observa en las imágenes, Juan Daniel Oviedo llegó a la casa de Paloma Valencia y allí fue recibido por el equipo de la candidata, en un encuentro que dejó al descubierto su papel dentro de la campaña.

En el registro audiovisual se ve el momento en que Oviedo entra a la casa y es saludado por Valencia y su equipo. En medio del recibimiento, se escucha a la candidata decirle: “Bienvenido, señor vicepresidente”, frase que terminó por confirmar que será su fórmula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

La reacción de Oviedo también quedó registrada en el mismo video. Entre abrazos con quienes estaban en el lugar, respondió con entusiasmo: “Qué emoción, gracias, lo máximo, qué nota, genial”.

Tras la difusión del clip, el episodio provocó comentarios en redes sociales y abrió una cadena de reacciones sobre la fórmula presidencial. Una de las voces que se pronunció fue la periodista Camila Zuluaga, quien lanzó un comentario crítico sobre el momento que se hizo viral.

Zuluaga reaccionó al video con una frase directa en la que dio por cerrado el misterio sobre la dupla política. “Se acabó el ‘reality’, ya es oficial la fórmula vicepresidencial”, escribió, en alusión a la confirmación que dejó el encuentro entre Valencia y Oviedo.

El video y las reacciones que surgieron a partir de su difusión terminaron de confirmar públicamente la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para los comicios del 31 de mayo de 2026.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.