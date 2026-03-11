Lo que el domingo pasado eran abrazos y gritos de “¡vice, vice!” en el Hotel Dann Carlton, este martes se transformó en una fría negociación de tres horas y media que dejó más dudas que certezas. La reunión en el apartamento de Paloma Valencia fue el escenario donde Juan Daniel Oviedo destapó sus cartas, poniendo sobre la mesa una serie de “líneas rojas” que chocan frontalmente con el ADN del Centro Democrático y que ya tienen a la candidata mirando hacia otros horizontes, incluido el de Juan Manuel Galán.

Oviedo no llegó a la cita con las manos vacías. Respaldado por sus 1.2 millones de votos, el exdirector del Dane le planteó a Valencia exigencias difíciles de digerir para el uribismo purista, según reveló El Tiempo:

Defensa del Acuerdo de Paz: continuar con la implementación de lo firmado en 2016 y apoyar a la JEP.

Distancia con el “Uribismo”: pidió que la figura del expresidente Álvaro Uribe no sea el eje central de la campaña.

Vetar alianzas radicales: solicitó no pactar con Abelardo de la Espriella, quien ya anunció su apoyo a Valencia para una eventual segunda vuelta.

Geopolítica: reconocer la situación en Palestina como un genocidio.

La respuesta de Valencia fue inmediata y apeló a la “coherencia”. Afirmó que no está dispuesta a “peluquearse” ni a cambiar de ideas por oportunismo electoral. “Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy”, sentenció la candidata a la salida del encuentro.

Detrás de la rigidez de Oviedo hay un cálculo estratégico. El economista teme que, al pegarse demasiado a la derecha uribista, pierda el voto de opinión y de centro que cautivó el domingo. Además, en su horizonte sigue viva la ambición de pelear nuevamente por la Alcaldía de Bogotá en 2027, un objetivo que podría verse comprometido si queda etiquetado como un escudero de la derecha radical.

Ante el posible naufragio de la opción Oviedo, en los pasillos de la “Gran Consulta por Colombia” ha empezado a sonar con fuerza el nombre de Juan Manuel Galán. El director del Nuevo Liberalismo representaría ese puente con el centro que Valencia necesita, aunque su pasado como crítico del uribismo también genera roces internos.