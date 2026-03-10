El humo blanco todavía no sale de la chimenea del sector de la oposición. Tras una intensa reunión celebrada este martes 10 de marzo de 2026, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo terminaron su encuentro con más respeto mutuo que acuerdos concretos. Aunque la presión aumenta debido a que el plazo de inscripción vence este viernes, las visiones contrapuestas sobre el pasado judicial del país siguen siendo el gran obstáculo para consolidar el “tiquete” presidencial.

Al salir del encuentro, Oviedo fue claro en que no está dispuesto a “licuar” sus convicciones para asegurar la vicepresidencia. El economista lanzó un mensaje directo a la base del Centro Democrático: el país no puede seguir atrapado en discusiones de hace una década sobre si los acuerdos de paz con las Farc fueron legítimos o no, pues ya hacen parte del bloque de constitucionalidad.

“Lo que no podemos seguir diciendo es que, después de los acuerdos de paz que ingresaron a un bloque de constitucionalidad, sigamos 10 años después en ese tipo de conversaciones”, sentenció Oviedo. Para él, la prioridad de un eventual gobierno debe ser la seguridad actual, la extorsión y el orden público, dejando de “revolver” elementos jurídicos que ya están decantados.

El exdirector del Dane, quien ostenta el respaldo de más de 1.2 millones de votantes, advirtió que su capital político no es una ficha de cambio para estrategias electorales de corto plazo. Su condición para estar cerca de Paloma Valencia es que se reconozca la realidad jurídica del país y se enfoquen los esfuerzos en un bloque de sometimiento para las bandas criminales actuales, en lugar de intentar desmontar lo construido en 2016.

“Conquistamos a más de un millón de personas que creyeron en algo y en alguien. Lo primero es reconocer los problemas y resolverlos a partir de la seriedad… pero también es reconocer que hubo decisiones en el pasado que no nos pudieron gustar a todos, pero que hoy tenemos que asumir como verdad”, enfatizó Oviedo, marcando una distancia evidente con la postura crítica de Valencia hacia la JEP.

A pesar de las diferencias, el diálogo no se ha roto. Oviedo confirmó que Paloma Valencia también está evaluando otras cuatro candidaturas para su vicepresidencia, aunque no se revelaron nombres. Sin embargo, el margen de maniobra es mínimo.

“Lo más seguro es que a más tardar mañana tomaremos una decisión”, reveló Oviedo, dejando claro que el miércoles 11 de marzo será la fecha definitiva para saber si la derecha se va con un perfil purista o si acepta el matiz de centro que propone el exdirector del Dane. Por ahora, la moneda sigue en el aire y la expectativa en la Gran Consulta por Colombia es máxima ante la posibilidad de una fractura justo antes de la primera vuelta.

