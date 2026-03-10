La luna de miel entre los ganadores de la Gran Consulta por Colombia parece que empieza a dividirse. Tras los eufóricos abrazos del domingo, la realidad política y las “líneas rojas” ideológicas han empezado a distanciar a la candidata única, Paloma Valencia, de su competidor más cercano, Juan Daniel Oviedo. El punto de quiebre es uno de los temas más sensibles del país: la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre todo pensando en una posible fórmula vicepresidencial.

En entrevista con Blu Radio, la senadora del Centro Democrático fue contundente frente a la condición que puso Oviedo para aceptar ser su fórmula vicepresidencial. El exdirector del Dane había manifestado que no se uniría a una campaña que no respetara los Acuerdos de Paz de 2016 y que mantuviera ataques constantes contra la justicia transicional.

La respuesta de Valencia no dejó espacio a la duda: su postura frente a la JEP no es negociable. “He sido una crítica de la JEP no de ahora, recogí firmas desde su creación, les hago derechos de petición cada dos o tres meses. Honestamente no lo voy a cambiar, ha sido una causa de mi vida”, sentenció la candidata. Con una frase que ya es viral, añadió: “No creo en la política donde a uno lo peluquean; uno es lo que es”.

Aunque Paloma Valencia reconoció el carisma y la inteligencia de Oviedo, a quien calificó como un “amigo querido”, dejó claro que él no es la única opción que baraja el partido de cara al cierre de inscripciones este 13 de marzo. La candidata reveló que tiene una baraja de al menos cinco nombres de distintos sectores que podrían acompañarla en el tarjetón.

“Estamos evaluando a personas distintas a mí, que representen sectores distintos y que honren la visión de la Gran Consulta. Unos fueron candidatos el domingo y por supuesto estamos evaluando a Juan Daniel”, explicó. Sin embargo, la brecha ideológica sobre el proceso de paz parece estar alejando al economista de la vicepresidencia, pues Valencia insiste en que una alianza no puede significar la renuncia a los principios que la llevaron a ser la mujer más votada de la jornada.

La reunión definitiva entre Valencia y Oviedo está programada para este 10 de marzo. Allí, ambos líderes tendrán que decidir si el pragmatismo electoral de sumar sus votos (que juntos superan los 4.4 millones) es más fuerte que sus convicciones sobre el tratamiento a los grupos armados y la justicia.

Si Oviedo no cede en su defensa del Acuerdo de Paz y Paloma no baja el tono contra la JEP, la coalición de centroderecha llegaría dividida a la primera vuelta, un escenario que favorecería directamente a sus contendores. El país político espera con ansias el humo blanco de este encuentro, que definirá si el bloque opositor se inclina hacia la derecha pura o logra el tan anhelado matiz de centro.

