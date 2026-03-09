Pese a ser una de las figuras cercanas al círculo histórico del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán no logró obtener el respaldo popular necesario para llegar al Congreso de la República.

La excónyuge del mandatario, quien se postuló al Senado para el periodo 2026-2030, registró una de las cifras más bajas dentro de su colectividad.

Herrán participó en la contienda electoral bajo la bandera de la lista abierta del Frente Amplio Unitario. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría, su candidatura se ‘quemó’ al alcanzar apenas 2.298 votos.

La distancia frente a otros aspirantes de su misma colectividad fue abrumadora. Mientras Herrán quedó rezagada en el conteo, Alejo Vergel Arévalo, quien lidera dicha lista, obtuvo una ventaja superior a los 60.000 votos por encima de la exesposa del jefe de Estado.

La derrota de Herrán ocurre meses después de que la hoy excandidata protagonizara titulares por sus roces con el entorno actual de la Casa de Nariño. En diversas declaraciones, Herrán llegó a señalar públicamente que la actual primera dama, Verónica Alcocer, le habría causado un daño significativo tanto a ella como a sus hijos.

Con este resultado, queda claro que el apellido y la cercanía con el proyecto del ‘cambio’ no fueron suficientes para asegurar su curul en el legislativo.

¿Quiénes son las exparejas de Gustavo Petro?

A lo largo de su trayectoria política y personal, el presidente Gustavo Petro ha conformado una familia diversa, producto de sus relaciones con tres mujeres que han marcado distintas etapas de su vida. Aunque hoy su hogar principal lo compone la primera dama Verónica Alcocer (de quien recientemente se separó), sus vínculos anteriores también son parte de la esfera pública debido a la relevancia de sus hijos.

La historia familiar de Petro comenzó con Katia Burgos, oriunda de Ciénaga de Oro, Córdoba. De esta unión nació Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del mandatario. Nicolás, quien fue diputado del Atlántico, ha estado recientemente en el foco mediático debido a procesos judiciales que enfrenta en relación con su actividad política y personal.

Posteriormente, el jefe de Estado mantuvo una relación estable con Mary Luz Herrán, exmilitante del M-19. Con ella tuvo dos hijos: Andrés Gustavo, quien reside actualmente en Canadá tras recibir asilo político, y Andrea, quien vive en Francia junto a sus hijas, las nietas del mandatario.

Desde hace más de dos décadas, Petro compartió su vida con Verónica Alcocer, actual primera dama de la Nación. Fruto de este matrimonio nacieron Sofía y Antonella Petro, las hijas menores que suelen acompañarlo en eventos oficiales y campañas. Además, el presidente ha reconocido como propio a Nicolás Alcocer, hijo de una relación previa de la primera dama.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.