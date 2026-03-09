El Centro Democrático fue el segundo partido más votado en las elecciones para Senado que se llevaron a cabo este 8 de marzo. El partido liderado por Álvaro Uribe Vélez logró poco más de 3 millones de votos, en comparación con los 4’400.000 del Pacto Histórico.

La estrategia era sumar la mayor cantidad de votos posibles, apalancados por la presencia del expresidente en el número 25 de la lista cerrada y lograr mayoría. Sin embargo, no lo lograron y llegaron a 17 congresistas para este periodo.

¿Qué pasó con Mario Hernández en las votaciones al Senado?

Mario Hernández no logró asegurar un escaño en el Senado tras participar en las elecciones legislativas con el Centro Democrático. Hernández aspiró por primera vez al Congreso dentro de la lista del partido, pero los resultados del escrutinio no le alcanzaron para obtener una curul.

El empresario figuraba en el puesto 37 de la lista al Senado del Centro Democrático, una ubicación que reducía considerablemente sus posibilidades de elección. Con los resultados conocidos tras la jornada electoral, Hernández quedó por fuera de los cupos que el partido consiguió en la corporación, por lo que su intento de llegar al Congreso finalmente se frustró.

¿Quiénes son los senadores del Centro Democrático?

1 Andrés Forero 2 Rafael Nieto 3 Claudia Zúñiga 4 Hernán Cadavid 5 Julia Correa 6 Carlos Meisel 7 Christian Garcés 8 María Posada 9 Honorio Enríquez 10 Josué Barrera 11 Esteban Quintero 12 Enrique Cabrales 13 Óscar Villamizar 14 Juan Espinal 15 María Guerra 16 Juan Caicedo 17 Zandra Bernal

