El personaje conocido en redes sociales como ‘Elefante blanco’ se convirtió en una de las mayores sorpresas de las recientes elecciones legislativas en Colombia.

¿Quién es el congresista apodado el ‘Elefante blanco’?

Detrás de la máscara y el nombre que durante años causó curiosidad en internet está Luis Carlos Rúa Sánchez, un ingeniero de 33 años que decidió trasladar su activismo digital a la política y que finalmente logró llegar al Senado de la República, obteniendo la segunda mayor votación dentro de la lista de su partido, Alianza por Colombia, con cerca de 121.000 votos.

Durante varios años, la figura del ‘Elefante blanco’ se volvió popular en redes sociales gracias a videos y denuncias relacionadas con obras públicas inconclusas y presuntos casos de corrupción en distintas regiones del país.

El personaje utilizaba una máscara y un disfraz que simbolizaban precisamente lo que en Colombia se conoce como “elefantes blancos”: proyectos estatales que consumen grandes recursos, pero que quedan abandonados o sin terminar.

¿Quién es Luis Carlos Rúa, el ‘Elefante blanco’?

Uno de los primeros casos que lo llevó a ganar notoriedad fue la denuncia sobre una obra inconclusa en el departamento del Magdalena, cuyo contrato se había iniciado en 2012, pero que nueve años después, en 2021, seguía sin ser terminada.

Este tipo de denuncias le permitieron consolidar una audiencia significativa en redes sociales, donde sus publicaciones alcanzaron millones de visualizaciones.

Detrás del personaje se encontraba Luis Carlos Rúa Sánchez, ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien además ha trabajado como docente y fue contratista de la Alcaldía de Pereira.

Durante casi cinco años decidió mantener en reserva su identidad mientras adelantaba sus denuncias en internet, una estrategia que le permitió protegerse y, al mismo tiempo, consolidar el impacto de sus contenidos.

Según ha contado el propio Rúa, su decisión de convertirse en denunciante surgió a partir de experiencias personales que vivió mientras trabajaba en la administración pública.

De acuerdo con su versión, durante su paso por la Alcaldía de Pereira se encontró con situaciones que, según afirma, evidenciaban prácticas de corrupción dentro de la política local.

“Me quisieron obligar, como a muchos, a votar por el candidato del alcalde y a conseguir votos. En lugar de hacerlo, decidí denunciarlo”, relató el ahora senador.

Estas acciones, según explicó, le trajeron consecuencias importantes, entre ellas amenazas, críticas públicas y un fuerte linchamiento mediático, lo que finalmente lo llevó a abandonar la ciudad.

Con el paso del tiempo, el personaje del ‘Elefante blanco’ siguió creciendo en redes sociales. Sus videos denunciando irregularidades en contratos públicos y proyectos abandonados continuaron acumulando reproducciones, hasta convertirlo en una figura conocida dentro del debate ciudadano sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, su salto definitivo a la política se dio cuando decidió oficializar su candidatura al Senado. Para cumplir con los requisitos legales de participación electoral, Rúa tuvo que revelar públicamente su identidad, algo que ocurrió poco antes de las elecciones.

Además de su experiencia como contratista, también trabajó como asesor legislativo en el Congreso de la República. Según su relato, ese trabajo también terminó abruptamente después de que hiciera públicas nuevas denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción.

En varias ocasiones, Rúa ha señalado que denunciar irregularidades en Colombia puede convertirse en una actividad de alto riesgo, especialmente cuando se afectan intereses políticos o económicos. En uno de sus mensajes publicados en redes sociales expresó:

“Denunciar en Colombia es una actividad de alto riesgo, más aún cuando se busca afectar el negocio de quienes han convertido los peajes y los impuestos en su caja menor sin que nadie diga nada”.

El ahora senador electo también ha asegurado que su labor como veedor ciudadano tuvo costos personales importantes. Según ha explicado, perdió su empleo, tuvo que abandonar su lugar de residencia y enfrentó amenazas por su trabajo.

En uno de los videos que compartió durante su campaña resumió así su motivación: “Mis principios fueron mi brújula, mi dolor mi fuerza y mi vida el vehículo para proteger el erario. Un disfraz sería mi escudo”.

Con ese personaje que nació en redes sociales, hoy Luis Carlos Rúa llega al Senado con la promesa de continuar denunciando lo que considera irregularidades dentro del Estado.

