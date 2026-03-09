La jornada electoral de este domingo 8 de marzo de 2026 no solo dejó ganadores políticos, sino también una larga lista de celebridades digitales que descubrieron, por las malas, que los “likes” no se traducen automáticamente en votos. El periodista Néstor Morales, fiel a su estilo directo, no tuvo piedad con los creadores de contenido que salieron derrotados en su aspiración al Senado y la Cámara, calificando su paso por la política como un capítulo que “aporta seriedad” por el simple hecho de haber fracasado.

Para Morales, la derrota de figuras como el ‘Pechy Player’, Felipe Saruma, Fairuz Valdiri (hermana de Andrea Valdiri) y el narrador Javier Fernández, el ‘Cantante del Gol’, es una victoria para la institucionalidad. El periodista cuestionó la calidad del contenido de estos aspirantes y la naturaleza de su influencia, asegurando que su visibilidad digital está alimentada por la curiosidad superficial y no por el respeto ciudadano.

“La mayoría son unos groseros, bocones, que tienen cierto nivel de influencia porque los ven los morbosos en las redes sociales y eso no significa respeto. Pueden tener una cantidad de seguidores, pero no se ve en las urnas”, sentenció Morales en Blu Radio.

El análisis de Morales se sustentó en los fríos datos de la Registraduría, donde nombres que mueven millones de visualizaciones quedaron relegados a porcentajes de votación marginales:

Pechy Player: El ‘influencer’ costeño, conocido por su lenguaje vulgar, se quemó en su intento por llegar al Senado con el número 90 del Partido Conservador. Pese a llenar tarimas en conciertos vallenatos, su caudal electoral fue ínfimo.

Felipe Saruma: El creador de contenido audiovisual tampoco logró convencer al electorado para obtener una curul en la Cámara, demostrando que su popularidad tras su divorcio y sus videos de humor no tienen peso legislativo.

Fairuz Valdiri: La hermana de la popular Andrea Valdiri aspiraba a representar al Atlántico en la Cámara baja, pero el apoyo de su famosa hermana en redes no fue suficiente para vencer a las estructuras tradicionales.

El 'Cantante del Gol': Javier Fernández, quien cambió los estadios por la campaña política con el Partido de la U, se quedó fuera del Senado, dejando claro que narrar goles no otorga facultades para hacer leyes. debería servir de lección para quienes creen que la política es una extensión del entretenimiento. Según el comunicador, el electorado colombiano, aunque crítico, castigó la falta de propuestas serias y el uso de la grosería como plataforma electoral. "Todos estos gordos o flacos que hacen groserías" —como los llamó despectivamente— ahora deberán regresar a sus cámaras de celular, pues la puerta del Capitolio se les cerró de un portazo este 8 de marzo. Finalmente, Morales destacó que esta "quemada" masiva de 'influencers'.

