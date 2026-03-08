Su incursión en la política se consolidó con su inclusión en la lista cerrada del Partido Conservador para el Senado, donde pretende llevar su estilo irreverente y su experiencia de vida a la arena legislativa. Brito ha asegurado que su objetivo es representar a las comunidades rurales y llevar soluciones prácticas a problemas históricos del agro colombiano, mientras sigue conectando con los jóvenes y los ciudadanos a través de un lenguaje cercano, directo y sin filtros.

¿Quién es ‘Pechy player’?

Edwin Javier Brito García, más conocido en redes sociales como ‘Pechy Player’, es sin duda uno de los personajes más irreverentes que han llegado al Senado. Oriundo de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, Brito ha construido su popularidad gracias a un estilo humorístico cargado de picardía y expresiones propias de la costa Caribe colombiana. Su contenido combina vulgaridad, irreverencia y referencias culturales de la región, lo que le ha permitido conectar con un público amplio y diverso.

Desde temprana edad, Brito mostró un fuerte vínculo con la música vallenata, logrando una incursión en este género que lo consolidó como cantante dentro del ámbito popular.

Además, es un apasionado hincha del Junior de Barranquilla, pasión que comparte abiertamente con sus seguidores y que ha usado en su humor para retratar vivencias cotidianas y reacciones frente a noticias de coyuntura nacional. Su estilo desparpajado y directo en redes sociales lo convirtió en un fenómeno viral, donde combina crítica social, humor y elementos de la cultura Caribe, mostrando siempre un lenguaje auténtico y cercano.

Más allá de su faceta de creador de contenido y cantante, Brito también cuenta con formación profesional en zootecnia, especializado en sanidad animal, y experiencia laboral como contratista de entidades gubernamentales y alcaldías en el departamento del Cesar. Esta combinación de conocimiento técnico, sentido del humor y cercanía con la gente ha definido su propuesta política, centrada en el desarrollo del sector agropecuario y la ganadería, así como en la promoción de la conectividad, la educación y la salud en las zonas rurales del país.

Con su personalidad única, Edwin “Pechy Player” Brito García rompe con los moldes tradicionales de la política colombiana, combinando su humor caribeño, su amor por la música y su pasión por el fútbol con un compromiso real por el desarrollo del campo y las comunidades del Cesar. Su llegada al Senado promete poner sobre la mesa una voz diferente, irreverente y comprometida con la cultura y las necesidades de la región Caribe.

