Finalizadas las elecciones de este 8 de marzo, se decantó finalmente el panorama electoral para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde, por ahora, 16 personas se lanzan como candidatos a la presidencia.

Sin embargo, los que perdieron en estas consultas interpartidistas no están del todo derrotados. Hay varios de ellos que pueden aprovechar la ‘pantalla’ que se dieron en los últimos meses y que, incluso, ya tienen idea sobre cuál será su próximo paso en la política, aunque no lo digan públicamente.

Algunos rumores apuntan a que dos precandidatos de la gran consulta por Colombia podrían medirse en las urnas, pero para disputar el segundo puesto más importante del país: la Alcaldía de Bogotá.

Juan Daniel Oviedo y David Luna son dos candidatos que han hecho su carrera en las entrañas de Bogotá y podrían apostarle a los comicios de 2027, cuando se elija al que será el alcalde del año 2028.

Oviedo ya lo intentó en 2023, cuando quedó en la segunda posición, con 616.902 votos, el 20,19 % de los votos de esas elecciones. Aunque estuvo unos meses en el Concejo de Bogotá, finalmente renunció a ese cargo para lanzarse a una aspiración presidencial que este 8 de marzo finalizó. Y aunque podría trabajar con Paloma Valencia para ganar las elecciones del próximo 31 de mayo, sus posiciones políticas parecen bastante lejanas.

Luna, por su parte, ya hizo una carrera en Bogotá que le permitió pasar por varias de las elecciones locales hasta ser representante a la Cámara, en el periodo 2006-2010. Luego fue miembro del Gobierno Santos en diferentes cargos y fue elegido senador para el periodo 2022-2026, aunque renunció en 2025 al cargo.

Sus aspiraciones en una Alcaldía de Bogotá estarían basadas en que él fue el senador más votado de Cambio Radical —aunque también renunció a ese partido— y aunque también dio su palabra de trabajar con Paloma Valencia, tampoco parecen tener muchos vínculos políticos.

Oviedo y Luna podrían tener como plan B la Alcaldía de Bogotá, pero no son los únicos que tienen un as bajo la manga luego de perder en estas consultas.

Daniel Quintero Calle luchó y luchó por estar en estos comicios interpartidistas, pero el resultado no fue el esperado (por él). Roy Barreras ganó y aunque ha hablado de tener como vicepresidente al presidente Gustavo Petro, el mandatario no le ha hecho ‘cambio de luces’ a esa idea.

Pero en la cabeza del exalcalde de Medellín, dicen diversas fuentes, no se descarta la idea de hacer parte del proyecto político de Roy Barreras. Algunos creen que podría ser la verdadera fórmula vicepresidencial, pues así buscaría votos en la región antioqueña, donde el exsenador no ha tenido mucho recorrido público ni tampoco tiene tanta maquinaria.

Vicky Dávila, quemada en estas elecciones, regresaría al periodismo, aunque dijo que mantendría su palabra de estar con Paloma Valencia hasta el final de las elecciones.

De otro lado, Juan Carlos Pinzón dijo que se va de la vida pública, pero sigue firme en campaña con Valencia.

Hay otros candidatos sobre los que no hay mucha claridad. Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria también dieron su palabra de apoyar a Paloma Valencia en su aspiración a la presidencia, pero de ellos, son Peñalosa y Gaviria los que podrían acompañar fuertemente a la ahora candidata de esta consulta interpartidista, pero que tiene claramente el respaldo del Centro Democrático.

