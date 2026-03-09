Poco a poco el Congreso termina de tomar forma para definir el futuro legislativo de Colombia durante los próximos años. Del Capitolio saldrán las leyes que pueden cambiar el país y quienes decidan sobre estas serán clave para el apoyo u oposición de los proyectos del próximo presidente.

Entre los 286 nombres (103 en Senado y 183 en Cámara de representantes) que tendrán esa rigurosa tarea aparecen los de varios personajes que no hicieron sus carreras desde un cargo de elección popular. Por el contrario, vienen de ganar fama desde los micrófonos y pantallas, lejos de las agendas políticas habituales.

En elecciones anteriores, más de una figura pública ha aparecido en listados de los partidos y movimientos que aspiran a ocupar puestos en el Capitolio. Algunos como Caterine Ibargüen o Gregorio Pernía se quemaron en el pasado, mientras que otros como Gustavo Bolívar o Agmeth Escaf lograron una curul… un fenómeno que en 2026 tomó todavía más fuerza.

Famosos que quedaron en el Congreso para el periodo 2026-2030

Las recientes votaciones no fueron la excepción y abundaron los actores, periodistas y hasta ‘influencer’ que saltaron de los ‘likes’ y vistas en redes a ganarse el apoyo popular (y el de las colectividades que los apoyaron, por supuesto) en las urnas. Si bien la lista de famosos para estas elecciones del 8 de marzo fue larga, pocos lograron quedarse con algunas de las ansiadas curules; así quedó el mapa de los famosos en el Congreso para este periodo legislativo:

‘Jota Pe’ Hernández

Si bien repite puesto en el Congreso, Jonathan Ferney Pulido ganó reconocimiento gracias a su contenido en redes durante la época de los paros nacionales en 2019 y 2021. A través de videos de YouTube y otras plataformas, ‘Jota Pe’ se mostró crítico con las políticas de Iván Duque y en 2022 aprovechó ese impulso para aspirar al Senado, siendo el más votado del partido Alianza Verde y uno de los que más apoyo recibió en ese año.

Durante su periodo como senador, se mostró como opositor del Gobierno de Gustavo Petro, lo que lo catapultó para ganar votos de contradictores del oficialismo y le bastó para mantenerse en el Congreso durante cuatro años más.

‘Wally Opina’

Similar a ‘Jota Pe’, Wálter Alfonso Rodríguez Chaparro consolidó su fama desde años atrás en plataformas como YouTube, donde hablaba sin tapujos de sus inclinaciones políticas, en contra de sectores de la derecha en el país. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, ‘Wally’ estuvo en el ojo del huracán por algunos contratos millonarios que tuvo con el Gobierno actual, incluyendo espacios para hablar desde sus posturas en RTVC.

Pese a sus polémicas recientes, Rodríguez Chaparro se lanzó al agua como candidato al Senado en la lista del Pacto Histórico, teniendo el apoyo suficiente de sus seguidores para medirse por primera vez en un cargo de elección popular.

‘Lalis’

Laura Daniela Beltrán Palomares se dio a conocer en redes al ser una creadora de contenido con un férreo apoyo al presidente Gustavo Petro. Al igual que ‘Wally’, sus opiniones son críticas contra políticas de derecha y también tuvo su controversia al tener contratos con el Gobierno actual.

Beltrán será representante a la Cámara de Bogotá por el Pacto Histórico, llegando por primera vez al Congreso con una agenda basada en el continuismo de los proyectos de Petro.

‘El elefante blanco’

Se hizo célebre por su activismo digital en plataformas como Instagram y TikTok, donde denunciaba obras inconclusas y presionaba a políticos y otro tipo de entidades gubernamentales para terminar estas mismas. El creador de contenido ha recorrido el país haciendo veeduría a través de donaciones de sus seguidores.

Su particularidad era que escondía su identidad detrás de un disfraz de elefante blanco, en representación a las obras públicas que tuvieron detrimento o quedaron mal hechas. Sus denuncias y presiones le bastaron amenazas de todo tipo, por lo que mantuvo su anonimato durante años. Sin embargo, para seguir haciendo control político, tuvo que revelar su identidad y se lanzó al Senado desde la Alianza Verde.

Ahora, Luis Carlos Rúa Sánchez llegará al Congreso con las banderas de velar contra el despilfarro de recursos públicos y la buena ejecución en obras públicas de estos mismos.

