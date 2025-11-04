En lo que se catalogó como un controvertido encuentro en la sesión plenaria del Senado colombiano el 4 de noviembre de 2025, se produjo un acalorado debate entre los senadores ‘Jota Pe’ Hernández, de Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Hernández mostró una serie de fotografías que retratan a Cepeda junto a exlíderes de las Farc, antiguo grupo guerrillero. Entre las figuras presentes en las imágenes se encuentran Jesús Santrich, Iván Márquez y alias ‘Romaña’.

“¿Es o no es usted, Iván Cepeda, este que está aquí abrazando al guerrillero de la paz Jesús Santrich? ¿No es usted el que celebra con alias ‘Romaña’ o el que aparece en un atril de las Farc con ‘Raúl Reyes’ de fondo?”, dijo el parlamentario.

Además, el congresista le hizo un llamado a Cepeda a responder a los cuestionamientos al asegurar: “Antes de que lo niegue y antes de que amenace con denunciar, quiero que responda a estas fotos”.

#Atención Este fue el encontronazo entre los senadores Jonathan Ferley Pulido (@JotaPeHernandez) e Iván Cepeda (@IvanCepedaCast) durante la plenaria del Senado. El congresista del Partido Verde aseguró que Cepeda “puede ser peor de peligroso” que el presidente Gustavo Petro… pic.twitter.com/NGu8JPwOK5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

Respuesta de Iván Cepeda a ‘Jota Pe’ Hernández

Las declaraciones de Hernández provocaron la reacción del precandidato presidencial del partido del presidente Petro. Cepeda dio su versión sobre el contexto en que fueron tomadas esas fotografías.

“Las fotos que usted acaba de mostrar son en escenarios de construcción de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante”, afirmó el político de izquierda.

De la misma manera, en un intento por darle la vuelta a las acusaciones de su contraparte, le recriminó su nivel de exaltación y hasta le sugirió pedir ayuda “profesional”.

“Yo le propongo, sinceramente, que busquemos ayuda profesional para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático y tranquilo”, agregó la ficha del partido de Gobierno.

