El representante republicano por el distrito 26 de Florida en el Congreso de los Estados Unidos, Carlos Giménez, provocó controversia con recientes declaraciones sobre la política colombiana y sus vínculos con la izquierda latinoamericana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Denuncian a Iván Cepeda por “pertenecer a Foro de Sao Paulo”; Corte se pronunció por extraña petición)

Giménez cuestionó la candidatura del senador colombiano Iván Cepeda, al considerar que podría representar una continuidad del actual gobierno de Gustavo Petro.

Le recuerdan a Iván Cepeda trino en el que apoyó a Nicolás Maduro

Además, advirtió que, bajo el liderazgo de Cepeda, Colombia podría enfrentar un deterioro institucional similar al de Venezuela y compartió un trino de 2013 en el que el ganador de la consulta del Pacto Histórico mostró su respaldo a Nicolás Maduro.

Lee También

“Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo, Colombia, que podrían terminar como Venezuela: un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”, escribió Giménez en X.

El congresista estadounidense, quien sigue de cerca los procesos políticos en América Latina, sustentó su análisis en antecedentes ideológicos del senador colombiano.

Para Giménez, este y otros elementos refuerzan la idea de que la candidatura de Cepeda consolidaría la corriente política del petrismo, despertando preocupación sobre el futuro democrático del país.

Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2013

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.