Este domingo 26 de octubre, el republicano Graham sorprendió con unas declaraciones que volvieron a poner a América del Sur en el foco de la política exterior de Estados Unidos. En el programa ‘Face the Nation’, de la cadena CBS News, el senador afirmó que Trump “planea informar al Congreso cuando regrese de Asia acerca de futuras potenciales operaciones militares contra Venezuela y Colombia”.

En su intervención, Lindsey Graham añadió que “habrá un informe sobre la posibilidad de una expansión de mar a tierra”. La frase fue interpretada por analistas internacionales como una referencia a una posible intervención militar terrestre, algo que no se mencionaba públicamente desde los primeros años del gobierno de Trump (2017-2021), cuando se discutió una ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que Washington ha intensificado su presión sobre Venezuela, país al que acusa de proteger redes de narcotráfico y de cooperar con grupos armados ilegales.

De hecho, según el mismo medio, Trump notificó recientemente al Congreso que Estados Unidos se encuentra “en guerra con los carteles de la droga”, un movimiento que busca ampliar la legalidad de operaciones militares contra organizaciones criminales fuera del territorio estadounidense.

¿Por qué se menciona a Colombia?

El punto más sensible para Colombia es que Graham incluyó expresamente al país en su declaración, mencionándolo junto a Venezuela como objetivo de esas “potenciales operaciones por tierra”.

Aunque no hay evidencia de que el gobierno colombiano haya sido notificado o participe de esas discusiones, el hecho de que Colombia aparezca en el mismo contexto de operaciones militares estadounidenses despierta preocupación.

Colombia ha sido, históricamente, el principal aliado militar de Estados Unidos en la región, y es sede de varias bases con presencia logística y de inteligencia estadounidense. Durante años, la cooperación se ha centrado en la lucha antidrogas y en el entrenamiento de fuerzas especiales, pero nunca se ha hablado de acciones terrestres directas de EE. UU. en territorio colombiano.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido un comunicado oficial aclarando el alcance de las palabras de Graham. Tampoco se conoce una respuesta del presidente Gustavo Petro o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Las palabras del senador republicano ya generaron reacciones en Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó las declaraciones como “una amenaza directa a la soberanía regional” y pidió a los países vecinos mantenerse alerta frente a “cualquier intento de agresión”.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.