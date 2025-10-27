Para miles de colombianos y latinoamericanos, trabajar en Estados Unidos es más que un sueño: es la posibilidad de acceder a mejores ingresos, estabilidad laboral y un futuro diferente para sus familias. Sin embargo, hacerlo de forma legal y segura sigue generando muchas dudas sobre los tipos de visa, los sectores que contratan y cómo iniciar el proceso.

Según Global Workforce Connection, agencia que asesora procesos migratorios laborales, En los últimos años, Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra tras una caída en la participación laboral y restricciones migratorias. De hecho, de acuerdo con el Baker Institute, desde 2018 hay más vacantes que trabajadores disponibles, lo que, a pesar de la coyuntura con Donald Trump, abriría oportunidades para los extranjeros.

Aunque la política migratoria del expresidente Donald Trump priorizó a los ciudadanos estadounidenses, las opciones para los latinos siguen vigentes, señalan desde Global Workforce Connection. Lo fundamental, según expertos, es conocer los caminos legales y evitar intermediarios informales que puedan poner en riesgo el proceso.

Visas de trabajo más comunes para colombianos y latinos

Quienes buscan trabajar de manera formal en Estados Unidos cuentan con distintas alternativas migratorias, según el tipo de empleo y el tiempo de permanencia:

Visa EB-3 (residencia permanente) : permite llegar con un empleo garantizado y acceder directamente a la Green Card. Está pensada para quienes desean establecerse de forma definitiva junto con su familia.

: permite llegar con un empleo garantizado y acceder directamente a la Green Card. Está pensada para quienes desean establecerse de forma definitiva junto con su familia. Visa H-2A (empleo agrícola temporal) : orientada a trabajos de temporada en agricultura, cosecha o empaque. Cada año, miles de trabajadores latinoamericanos aplican a este programa con contratos formales.

: orientada a trabajos de temporada en agricultura, cosecha o empaque. Cada año, miles de trabajadores latinoamericanos aplican a este programa con contratos formales. Visa H-2B (empleo temporal no agrícola): abarca áreas como hotelería, jardinería, paisajismo, construcción o entretenimiento. Es considerada una puerta de entrada para ganar experiencia laboral y abrir camino hacia opciones de residencia más estables.

Sandra Moreno, vicepresidenta de Global Workforce Connection, una agencia que asesora procesos migratorios laborales, asegura que el éxito radica en “la transparencia y legalidad del proceso, el acompañamiento integral y el impacto social”.

Sectores que más contratan y pasos básicos del proceso

Los campos con mayor demanda de trabajadores latinos son agricultura, construcción, hotelería, salud, transporte y logística. En especial, hay alta demanda de enfermeros, personal de oficios varios y operarios especializados.

El primer requisito es contar con una oferta formal de empleo en Estados Unidos. Luego, el aplicante debe cumplir con los criterios del perfil (experiencia, estudios o disposición para trabajos manuales) y completar el proceso ante la Embajada de EE. UU. y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este trámite puede tardar entre 12 y 24 meses.

Entre las ventajas de hacer el proceso legalmente se destacan los salarios más altos, la posibilidad de viajar con la familia (en visas como la EB-3) y la protección laboral bajo las leyes estadounidenses.

Qué debe tener en cuenta antes de aplicar a la visa de EE. UU.

Antes de iniciar un proceso laboral en EE. UU., lo más importante es definir el objetivo: si se busca un empleo temporal o establecerse de manera permanente. También se recomienda evitar promesas falsas y verificar siempre la legalidad de las ofertas.

“Muchas personas creen que basta con tener pasaporte y ganas de viajar, pero cada programa tiene requisitos muy específicos. Nuestra recomendación es no dejarse llevar por promesas fáciles en redes sociales y confirmar siempre la legalidad de las ofertas”, puntualizó Moreno.

Migrar de forma segura es posible, pero requiere planificación, asesoría y paciencia. Con el camino correcto, trabajar legalmente en Estados Unidos puede ser una realidad alcanzable para los colombianos que buscan mejores oportunidades.

