La representante a la Cámara Katherine Miranda quedó por fuera del Congreso tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, un resultado que contrasta con el histórico respaldo que había obtenido en 2022 en Bogotá y que hoy abre un debate político sobre su trayectoria reciente.

Miranda aspiraba esta vez al Senado de la República de Colombia por la coalición Alianza por Colombia, integrada por sectores de Alianza Verde, En Marcha, ASI y otros movimientos de centro y tendencia verde. Sin embargo, la votación alcanzada por la lista no fue suficiente para que lograra una de las curules disponibles para el periodo 2026–2030.

El contraste entre la votación histórica de 2022 y el resultado de 2026

El resultado electoral representa un giro importante frente a lo ocurrido cuatro años atrás. En las elecciones de 2022, Miranda alcanzó 118.540 votos para la Cámara de Representantes de Colombia, una cifra que la convirtió en la candidata más votada a la Cámara por Bogotá y, además, en la más votada del país para esa corporación en esa jornada electoral.

Ese resultado la posicionó como una de las figuras más fuertes del sector alternativo en la capital y le dio un protagonismo relevante dentro del escenario político nacional.

No obstante, en 2026 el panorama fue distinto. Miranda figura aproximadamente en el puesto 22 de la lista abierta con voto preferente de la coalición Alianza por Colombia. Aunque la alianza obtuvo votos suficientes para proyectar entre 11 y 12 curules en el Senado, el sistema de cifra repartidora dejó a la congresista por fuera de los escaños.

Distanciamiento político y contexto con Petro

El resultado también se analiza dentro del contexto político que ha marcado su relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante el actual mandato, Miranda tomó distancia en varias ocasiones de las posiciones del Ejecutivo, lo que provocó tensiones dentro de sectores del progresismo y del electorado que en 2022 respaldó candidaturas cercanas a esa corriente.

De hecho, en 2025, el presidente Petro se refirió a ese ambiente político luego de que circulara una conversación de la congresista en redes sociales. En ese momento, el mandatario afirmó que algunos sectores políticos en Bogotá habían obtenido votos en 2022 presentándose como progresistas.

“Mi experiencia personal en el contacto ya por largos años con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos se reduce a pocas palabras: nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo”, expresó el jefe de Estado en ese entonces.

Mi experiencia personal en el contacto ya por largos años, con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras: Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo https://t.co/W7Sfkey2UH — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2025

La reacción de Miranda tras quedar por fuera del Congreso

Luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas de 2026, Katherine Miranda reaccionó públicamente y defendió las decisiones políticas que tomó durante su trayectoria reciente.

“Hicimos lo correcto. En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes. Gracias de corazón a tantos por acompañarnos”, escribió.

Con este resultado, la dirigente queda por fuera del Congreso para el periodo 2026–2030, cerrando un ciclo político que inició con una de las votaciones más altas registradas en Bogotá para la Cámara de Representantes.

Hicimos lo correcto.

En mí hay tranquilidad por haberme mantenido responsable con mi país. Nada vale más que la conciencia tranquila. Dios tendrá sus planes.

Gracias de corazón a tantos por acompañarnos. — Katherine Miranda🌻VERDE 2 (@KatheMirandaP) March 9, 2026

