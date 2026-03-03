La carrera al Congreso en este 2026 sigue sumando tensiones entre la política tradicional, los medios de comunicación y los nuevos personajes que saltaron de las redes sociales a los tarjetones. El último en caer en el “paredón” de las críticas fue Edwin Brito García, conocido como ‘Pechy Player’, un creador de contenido que busca una curul en el Senado por el Partido Conservador, pero que fue duramente cuestionado por las voces más potentes de Olímpica Stereo.

La encargada de abrir fuego fue Graciela Torres, la ‘Negra Candela’, quien no ocultó su asombro y desprecio por la candidatura del zootecnista. “¿Este a quién le ha ganado? He visto a un señor llamado ‘Pechy’ Player. Nunca jamás lo he oído nombrar y su único talento es reemplazar las letras bonitas de las canciones por vocablos de su vida cotidiana que son una verdadera ofensa”, sentenció la periodista, quien además cuestionó la preparación del candidato: “No sé de dónde sacó que puede ser congresista, se nota que no tiene ni la menor idea de lo que eso significa”.

A la crítica se unió Dalia Bernal, directora de Olímpica Bogotá, quien calificó la aspiración de Brito como un síntoma de la degradación política en Colombia. Según Bernal, un político serio no puede ser alguien que base su popularidad en un “pensamiento retrógrado” y malas palabras. “Resulta que los peor hablados en el mundo terminan estando allá en la política”, afirmó con indignación.

Por su parte, el presentador Frank Solano lamentó el cambio generacional en el Capitolio, comparando a los grandes oradores de antaño con el nivel de los candidatos actuales. “Me da pesar, pavor y tristeza. Estamos llegando a un nivel tan bajo, dejando todo en la vulgaridad”, comentó Solano, dejando claro que, para el equipo de la emisora, el éxito en redes no debería ser un aval para legislar.

¿Quién es el candidato de las groserías?

‘Pechy Player’ ha construido una comunidad masiva en redes sociales basada en su estilo sin filtros y su defensa de los trabajadores del campo. Aunque sus seguidores le aplauden la “autenticidad”, para los analistas de entretenimiento en Olímpica, su campaña es puro “ego y vanidad” alimentada por los ‘likes’.

