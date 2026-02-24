La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una fuerte conmoción en México y también una avalancha de rumores en redes sociales. Uno de los más virales señala que una ‘influencer’ habría sido clave para ubicar al narcotraficante más buscado del país. Se trata de María Julissa, creadora de contenido que en las últimas horas ha sido señalada de presuntamente haber entregado información a las autoridades para facilitar el operativo que terminó con la muerte del capo.

(Vea también: Así era la presencia de ‘El Mencho’ en Colombia: hubo alerta sobre injerencia del CJNG en Cauca y Cali)

Las versiones que circularon en plataformas digitales aseguraban que el gobierno mexicano habría seguido los movimientos de la ‘influencer’ y, a partir de ello, habría dado con el paradero de Oseguera Cervantes. Incluso, algunas publicaciones afirmaban que ella habría tenido una relación cercana con el líder criminal, lo que permitió obtener datos clave para ejecutar el despliegue militar. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de estas versiones y autoridades no han mencionado su nombre en los reportes del caso.

Ante la creciente viralidad de estas acusaciones, María Julissa decidió pronunciarse públicamente para desmentir cualquier vínculo con alias ‘El Mencho’. A través de sus redes sociales, dejó claro que no tiene relación con los hechos y pidió a sus seguidores no difundir información falsa. “Quiero tomarme un momento para aclarar esta situación. Yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Además, la creadora de contenido insistió en que nunca se involucraría en temas relacionados con el narcotráfico y pidió reportar las publicaciones engañosas. “Obviamente jamás me metería con ese tema. Soy una persona que busca llevar la fiesta en paz. Les pido que, si ven información falsa, por favor la reporten porque no es verdad”, aseguró.

También explicó que algunas imágenes y publicaciones que circulan en internet podrían haber sido manipuladas o editadas, por lo que hizo un llamado a no caer en la desinformación. “Hoy en día es muy fácil alterar fotos o crear contenido falso. No den por cierto todo lo que ven en redes”, agregó, agradeciendo el apoyo de quienes le han preguntado directamente por la situación.

Posteriormente, hizo una publicación en su cuenta de Instagram para evitar cualquier especulación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Julissa (@mariajulissa13)

Mientras tanto, en México la muerte del líder del CJNG provocó una ola de violencia en varios estados, con vehículos incendiados, bloqueos y enfrentamientos, lo que llevó a las autoridades a declarar alertas de seguridad en diferentes regiones. Este contexto ha aumentado la incertidumbre y la propagación de rumores, lo que explica el impacto que tuvo el nombre de la ‘influencer’ en la conversación digital.

Detalles del operativo contra alias ‘El Mencho’

Según lo revelado por altos mandos de seguridad, la operación para ubicar a ‘El Mencho’ no se basó en seguir el rastro del dinero ni las rutas del narcotráfico. En cambio, las fuerzas de inteligencia rastrearon a una de sus parejas sentimentales. De acuerdo con las autoridades, fue el seguimiento a esta mujer lo que permitió ubicar al líder criminal en una cabaña en la sierra del estado de Jalisco, donde se escondía desde al menos el viernes previo al operativo.

El plan se puso en marcha rápidamente y fue considerado de alto riesgo. El domingo, fuerzas especiales mexicanas se trasladaron al municipio de Tapalpa, un destino turístico de montaña, donde se encontraba el capo. Cuando los uniformados hicieron presencia, el círculo de seguridad del narcotraficante abrió fuego, lo que desencadenó un fuerte enfrentamiento.

En el primer intercambio murieron varios presuntos integrantes del grupo criminal. Posteriormente, el líder del CJNG intentó escapar hacia una zona boscosa junto a sus escoltas. Sin embargo, las fuerzas especiales lograron rastrearlo y cercarlo. Durante el operativo, las autoridades hallaron armamento de alto poder, incluyendo lanzacohetes, y un helicóptero militar resultó dañado, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia.

(Vea también: ‘La Firma’, el colombiano que podría disputar el poder del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’)

Finalmente, tras un nuevo cruce de disparos, ‘El Mencho’ y dos de sus guardias resultaron gravemente heridos. Fueron evacuados en helicóptero, pero murieron durante el traslado. El operativo fue considerado una de las mayores ofensivas recientes contra los cárteles, con apoyo de inteligencia internacional.

La noticia desató represalias en gran parte del país, con ataques, bloqueos y disturbios que dejaron decenas de muertos y cientos de detenidos. Aunque el orden comenzó a restablecerse, el ambiente continúa tenso. Las autoridades han insistido en que la información oficial será comunicada por los canales institucionales y han advertido sobre los riesgos de difundir versiones sin confirmar, como la supuesta participación de la ‘influencer’, que hasta ahora ha sido desmentida y no cuenta con respaldo oficial.

