La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, este 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, no solo sacudió a México. Su figura también había sido mencionada en informes oficiales en Colombia, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que él lideraba, fue señalado por su injerencia en economías ilegales y territorios estratégicos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Colombia emite alerta urgente para sus ciudadanos en México tras caída de ‘El Mencho’ y cierre de Consulado en Guadalajara)

Así quedó registrada, según la Defensoría del Pueblo, la presencia de la estructura criminal en el país.

Cartel de Jalisco Nueva Generación en Colombia

En el documento Cauca: voces que resisten 2024 – 2025, la Defensoría expuso que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la economía ilegal en varias regiones se transformó.

Lee También

“La transformación del crimen: Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la economía ilegal se transformó, con la incursión de carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, que han reforzado su control desplazando en parte a estructuras ilegales colombianas”, señaló la entidad.

El señalamiento incluyó directamente al CJNG, organización que encabezaba Oseguera, como parte de los actores transnacionales que empezaron a ganar terreno en zonas estratégicas.

Carteles mexicanos pusieron la mira en Cali

La Defensoría también advirtió en 2025 sobre el grave escenario de riesgo en el Distrito Especial de Santiago de Cali y sus áreas rurales, en el departamento del Valle del Cauca.

A través de la Alerta Temprana Estructural 012 de 2025, la entidad evidenció la existencia de un “conflicto híbrido” en el que confluyen grupos armados organizados, estructuras del crimen local, regional y transnacional, con el objetivo de controlar rentas ilegales y territorios estratégicos.

Según el documento, la ubicación geográfica de Cali, su conexión con el Pacífico y su riqueza natural han sido aprovechadas por distintos actores armados y redes criminales.

Entre ellos, la Defensoría mencionó a la guerrilla del ELN, disidencias de las extintas Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); estructuras como los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ (de Buenaventura), ‘La Oficina’ y ‘La Inmaculada’ (de Tuluá), ‘Lokos Yam’, ‘Los Zetas’ y ‘RPS’ (de Quibdó); así como carteles transnacionales como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, además del Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas y grupos ecuatorianos como ‘Lobos’, ‘Choneros’ y ‘Tiguerones’.

La entidad advirtió que esta convergencia configura un entramado criminal que mantiene en riesgo permanente a comunidades urbanas y rurales, bajo dinámicas de violencia sistemática, extorsiones, desplazamientos, amenazas y reclutamiento de menores de edad.

Con la caída de ‘El Mencho’, queda en evidencia que el alcance del CJNG no solo fue determinante en México, sino que, según alertas oficiales en Colombia, también hizo parte del mapa criminal que impacta regiones como Cauca y el Valle del Cauca.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.