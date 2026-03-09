Los resultados de las consultas presidenciales 2026 dejaron varios datos que ayudan a entender mejor lo que ocurrió en las urnas. Más allá de quién ganó cada proceso, las cifras muestran patrones interesantes sobre la participación, la distribución del voto y las diferencias entre las consultas.

Sigue a PULZO en Discover

Al revisar los números aparecen varios elementos que ayudan a dimensionar mejor el proceso electoral:

1. Más de un millón de votos no fueron para ningún candidato

Cuando se habla de resultados electorales normalmente se piensa solo en los votos que reciben los candidatos. Sin embargo, las cifras muestran que una parte importante de los votantes no terminó eligiendo a ninguno.

Lee También

Según los datos de la Registraduría, hubo 657.901 votos nulos y 578.444 tarjetones no marcados. En total, esto suma 1.236.345 votos.

Para entender qué significa esa cifra hay que compararla con el total de votantes que participaron en las consultas: 8.308.423 personas.

Esto significa que 14,87 % de quienes acudieron a las urnas no terminó apoyando a ningún candidato.

En otras palabras, casi una de cada siete personas que participó en la jornada electoral no dejó un voto válido para ninguno de los aspirantes. Ese volumen equivale a más de un millón de ciudadanos que participaron en la votación, pero cuyo voto no terminó sumando para ninguna candidatura.

2. La mayoría del electorado no participó en las consultas

Para dimensionar los resultados también es necesario mirar el tamaño del electorado del país.

Según los datos de la Registraduría, el potencial electoral era de 41.287.084 personas. En contraste, en las consultas participaron 8.308.423 votantes.

Esto significa que la participación fue de 20,12 % del electorado.

Dicho de otra manera, solo una de cada cinco personas habilitadas para votar participó en estas consultas. También puede verse desde el otro lado: cerca de 32,9 millones de ciudadanos habilitados para votar no participaron en este proceso.

Esto no significa que los resultados no sean relevantes, pero sí muestra que las consultas representan una primera medición dentro de un grupo de votantes que decidió participar, mientras una gran parte del electorado todavía no se expresó.

3. Los candidatos “intermedios” quedaron agrupados en un rango muy similar

Al revisar los resultados de la consulta más grande aparece un patrón curioso: varios candidatos quedaron con votaciones bastante parecidas.

Por ejemplo, Juan Manuel Galán obtuvo 327.765 votos, Juan Carlos Pinzón 297.646 y Vicky Dávila 238.045.

Todos ellos se ubicaron dentro de un rango que va aproximadamente entre los 200 mil y los 330 mil votos.

Esto sugiere que dentro de la consulta hubo un grupo de candidaturas con apoyo moderado, claramente por debajo de los dos candidatos más votados, pero también por encima de otros aspirantes con votaciones más pequeñas.

4. No hubo tres consultas del mismo tamaño

En la jornada se realizaron tres consultas diferentes, cada una con varios candidatos, y los ciudadanos podían escoger solo una para votar.

Sin embargo, al revisar las cifras aparece un contraste muy marcado en el tamaño de cada proceso.

La Gran consulta por Colombia reunió 5.857.395 votos, mientras que la Consulta de las soluciones obtuvo 618.705 y el Frente por la Vida sumó 595.978 votos.

En total hubo 7.072.078 votos válidos, lo que significa que 82,82 % de los votos se concentraron en una sola consulta.

Las otras dos consultas juntas apenas reunieron 17 % del total.

Esto muestra que, aunque formalmente existían tres procesos, una sola consulta concentró la mayor parte de la participación electoral.

5. El segundo lugar de una consulta tuvo más votos que dos ganadores

Otro dato llamativo aparece cuando se comparan los resultados entre consultas.

El segundo candidato más votado de la Gran consulta por Colombia fue Juan Daniel Oviedo, con 1.255.510 votos.

Mientras tanto, los ganadores de las otras dos consultas obtuvieron 574.670 votos en el caso de Claudia López y 257.037 votos en el caso de Roy Barreras.

Si se suman esas dos votaciones, el resultado es 831.707 votos.

Es decir, 423.803 votos menos que los obtenidos por Oviedo.

Aunque Oviedo no ganó su consulta, su votación fue tan alta que terminó superando la suma de los ganadores de las otras dos consultas.

6. Dos victorias muy distintas

Las cifras también muestran que no todas las victorias tuvieron el mismo tipo de competencia.

En la consulta del Frente por la Vida, los dos candidatos más votados estuvieron relativamente cerca. Roy Barreras obtuvo 257.037 votos y Daniel Quintero 227.379, una diferencia de 29.658 votos.

En una consulta con 595.978 votos, esa distancia indica una competencia bastante cerrada.

En cambio, en la Consulta de las soluciones el resultado fue muy distinto. Claudia López obtuvo 574.670 votos frente a 44.035 de Leonardo Huerta, lo que significa que concentró más del 90 % del voto de su consulta.

Esto muestra dos escenarios diferentes: una consulta en la que el resultado se definió por una diferencia relativamente pequeña y otra donde la competencia interna fue prácticamente inexistente.

En conjunto, estos datos ofrecen una primera fotografía del comportamiento del voto en esta etapa del proceso electoral, aunque todavía queda una parte importante del electorado que no participó en las consultas y que podría influir en las siguientes fases de la contienda política.

(Vea también: ¿Quiénes serían los vicepresidentes de Cepeda, De la Espriella y Paloma para elecciones 2026?)

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia 2026?

Los candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 se definen por diferentes vías: algunos ganaron consultas internas de partidos, mientras otros se inscribieron directamente para la primera vuelta con avales o firmas.

A continuación, los principales nombres que aparecen en la carrera presidencial:

Candidatos que surgieron de consultas interpartidistas

Paloma Valencia

Senadora del Centro Democrático. Ganó la Gran Consulta por Colombia, lo que la convierte en candidata del sector de centroderecha para la primera vuelta presidencial.

Claudia López

Exalcaldesa de Bogotá. Fue la ganadora de la Consulta de las soluciones, una coalición de sectores de centro.

Roy Barreras

Exsenador y figura cercana al ‘petrismo’. Ganó la consulta del Frente por la Vida, un bloque de izquierda.

Aspirantes que van directo a la primera vuelta

Además de los candidatos de las consultas, hay aspirantes que decidieron competir directamente en la elección presidencial:

Abelardo de la Espriella

Abogado y precandidato de línea dura en la derecha, que compite sin participar en consultas.

Iván Cepeda

Senador del Pacto Histórico y uno de los nombres fuertes de la izquierda en la contienda presidencial.

Sergio Fajardo

Exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, que busca representar nuevamente una alternativa de centro.

Candidatos inscritos o con aval de partidos

También aparecen aspirantes que se registraron con avales políticos o por firmas:

Mauricio Lizcano

Clara López

Maurice Armitage

Miguel Uribe Londoño

*Este artículo fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, que ayudaron a organizar información y hacer un análisis de los datos. El contenido fue revisado y editado por un periodista para garantizar su claridad, contexto y calidad informativa.

* Pulzo.com se escribe con Z